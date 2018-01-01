  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Голливудская актриса снялась в блестящих нарядах для культового глянца

    Артистка нарядилась в эффектные платья от знаменитого бренда
    Известная голливудская актриса Марго Робби («Волк с Уолл-Стрит», «Отряд самоубийц»), которая в этом году номинируется на «Оскар» за роль в картине «Тоня против всех», стала музой нового номера глянца австралийского Harper's Bazaar. Первые фото изысканной фотосессии уже появились в сети. Для этих
    • Сьогодні, 19:39
    • Розсилка
    Марго Робби
    Марго Робби

    Артистка нарядилась в эффектные платья от знаменитого бренда

    Известная голливудская актриса Марго Робби («Волк с Уолл-Стрит», «Отряд самоубийц»), которая в этом году номинируется на «Оскар» за роль в картине «Тоня против всех», стала музой нового номера глянца австралийского Harper's Bazaar.

    Первые фото изысканной фотосессии уже появились в сети. Для этих снимков звезда примерила несколько образов Gucci, а автором фотоистории стал Макс Дойл. Фотографии Марго вышли несколько загадочными и одновременно нежными.

    Фильм «Тоня против всех» выходит на экраны 8 февраля. Он посвящен одной из самых скандальных фигуристок 90-х. На её счету немало побед и самых престижных наград, но в большей степени её запомнили всё же с негативной стороны.

    На чемпионате США по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони Джефф Гиллоули и телохранитель Шон Экардт подговорили некоего Шейна Стэнта сломать правую ногу её ближайшей конкурентке Нэнси Керриган, дабы лишить ту возможности соревноваться. Он лишь ушиб ногу Нэнси, а не сломал, но эта травма вынудила её отказаться от участия в национальном первенстве.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Голливудская актриса снялась в блестящих нарядах для культового глянца
    Голливудская актриса снялась в блестящих нарядах для культового глянца
    Голливудская актриса снялась в блестящих нарядах для культового глянца
    Голливудская актриса снялась в блестящих нарядах для культового глянца

    Читайте также: Самая популярная девушка Instagram стала героиней эффектной мото-фотосессии.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    фотография Премия «Оскар» актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ