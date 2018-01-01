Голливудская актриса снялась в блестящих нарядах для культового глянца
- Сьогодні, 19:39
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Артистка нарядилась в эффектные платья от знаменитого бренда
Известная голливудская актриса Марго Робби («Волк с Уолл-Стрит», «Отряд самоубийц»), которая в этом году номинируется на «Оскар» за роль в картине «Тоня против всех», стала музой нового номера глянца австралийского Harper's Bazaar.
Первые фото изысканной фотосессии уже появились в сети. Для этих снимков звезда примерила несколько образов Gucci, а автором фотоистории стал Макс Дойл. Фотографии Марго вышли несколько загадочными и одновременно нежными.
Фильм «Тоня против всех» выходит на экраны 8 февраля. Он посвящен одной из самых скандальных фигуристок 90-х. На её счету немало побед и самых престижных наград, но в большей степени её запомнили всё же с негативной стороны.
На чемпионате США по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони Джефф Гиллоули и телохранитель Шон Экардт подговорили некоего Шейна Стэнта сломать правую ногу её ближайшей конкурентке Нэнси Керриган, дабы лишить ту возможности соревноваться. Он лишь ушиб ногу Нэнси, а не сломал, но эта травма вынудила её отказаться от участия в национальном первенстве.
Джерело: 24 канал