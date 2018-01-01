В День влюбленных Олег Ляшко покажет свое истинное лицо

В Киеве открывается фотовыставка, посвященная лидеру Радикальной партии

14 февраля в Киеве открывается фотовыставка «75 оттенков Олега Ляшко». На ней будут представлены снимки, показывающие неофициальную сторону жизни лидера Радикальной партии, пишет «Главком». Авторы экспозиции отмечают, что на многих фото Ляшко будет представлен в бытовых сценах. Также некоторые фото покажут курьезные

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Олег Ляшко

В Киеве открывается фотовыставка, посвященная лидеру Радикальной партии

14 февраля в Киеве открывается фотовыставка «75 оттенков Олега Ляшко». На ней будут представлены снимки, показывающие неофициальную сторону жизни лидера Радикальной партии, пишет «Главком».

Авторы экспозиции отмечают, что на многих фото Ляшко будет представлен в бытовых сценах. Также некоторые фото покажут курьезные ситуации с политиком. Материал для экспозиции собирался в течение последних пяти лет. Съемка проходила на официальных мероприятиях, теле- и радиоэфирах, дипломатических и благотворительных миссиях, а также в зоне АТО.

Автором снимков выступил Осман Каримов, который является официальным фотографом председателя фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины.

«Фотопроект «75 оттенков Олега Ляшко» - это моя попытка представить общественности настоящий образ лидера радикальной партии, который идет вразрез с тем, что зачастую демонстрируют СМИ», - рассказывает Осман Каримов.

Выставка будет проходить в Центре современного искусства М17 и продлится до 18 февраля.