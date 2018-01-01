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    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником

    Одна из самых амбициозных актрис Европы примерила брендовые платья в эстравагантной фотосессии
    Популярная шведская актриса Алисия Викандер, которая в последние годы активно покорят Голливуд, стала героиней фотосессии для мартовского номера Vogue. В ближайшие месяцы артистка появится в главной роли в приключенческом экшене «Tomb Raider: Лара Крофт», а также в ещё двух премьерах. Особенностью этих снимков является то, что актриса
    • Сьогодні, 11:46
    • Розсилка
    Алисия Викандер
    Алисия Викандер

    Одна из самых амбициозных актрис Европы примерила брендовые платья в эстравагантной фотосессии

    Популярная шведская актриса Алисия Викандер, которая в последние годы активно покорят Голливуд, стала героиней фотосессии для мартовского номера Vogue. В ближайшие месяцы артистка появится в главной роли в приключенческом экшене «Tomb Raider: Лара Крофт», а также в ещё двух премьерах.

    Особенностью этих снимков является то, что актриса позирует в компании своих двойников, которые отличаются от нее самой цветом волос.

    Автором съемки выступил Стивен Кляйн. Алисия позировала в элегантных образах, в частности в белом комбинезоне с вырезом, который обнажил накачанную спину актрисы. Кроме того звезда появляется в креативных платьях и блузах, которые сочетают в себе сдержанную элегантность и молодежную эффектность.

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    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником
    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником
    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником
    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником
    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником
    Новая Лара Крофт снялась в мистической фотосессии с двойником

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    Джерело: 24 канал

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