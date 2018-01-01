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    Сергей Бабкин пытается пробиться на «Евровидение» с песней, как у Дэвида Боуи

    Украинского музыканта заподозрили в плагиате знаменитой иностранной песни
    Популярного украинского музыканта Сергея Бабкина заподозрили в плагиате. Композиция «Сквозь твои глаза», с которой он участвует в Нацотборе на песенный конкурс «Евровидение», как отмечают пользователи, во многом повторяет хит легендарного британца Дэвида Боуи Blackstar. Запись «Сквозь твои глаза» появилась в
    • Сьогодні, 15:12
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    Сергей Бабкин
    Сергей Бабкин

    Украинского музыканта заподозрили в плагиате знаменитой иностранной песни

    Популярного украинского музыканта Сергея Бабкина заподозрили в плагиате. Композиция «Сквозь твои глаза», с которой он участвует в Нацотборе на песенный конкурс «Евровидение», как отмечают пользователи, во многом повторяет хит легендарного британца Дэвида Боуи Blackstar.

    Запись «Сквозь твои глаза» появилась в открытом доступе 26 января. С тех пор наиболее внимательные меломаны внимательно прослушали композицию, распознав в ней общие черты с композицией иностранного музыканта.

    В сети активно обсуждают эти совпадения и в комментариях пишут: «Как оригинально. Дэвид Боуи передает привет», «Плагиат мелодии, стиля и даже постобработки на 100%», «Очень похоже на последний альбом Дэвида Боуи» и «David Bowie influence».

    Песня Сергея Бабкина «Сквозь твои глаза»:

    Песня Дэвида Боуи Blackstar:

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    Джерело: 24 канал

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