Сергей Бабкин пытается пробиться на «Евровидение» с песней, как у Дэвида Боуи
- Сьогодні, 15:12
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Украинского музыканта заподозрили в плагиате знаменитой иностранной песни
Популярного украинского музыканта Сергея Бабкина заподозрили в плагиате. Композиция «Сквозь твои глаза», с которой он участвует в Нацотборе на песенный конкурс «Евровидение», как отмечают пользователи, во многом повторяет хит легендарного британца Дэвида Боуи Blackstar.
Запись «Сквозь твои глаза» появилась в открытом доступе 26 января. С тех пор наиболее внимательные меломаны внимательно прослушали композицию, распознав в ней общие черты с композицией иностранного музыканта.
В сети активно обсуждают эти совпадения и в комментариях пишут: «Как оригинально. Дэвид Боуи передает привет», «Плагиат мелодии, стиля и даже постобработки на 100%», «Очень похоже на последний альбом Дэвида Боуи» и «David Bowie influence».
Песня Сергея Бабкина «Сквозь твои глаза»:
Песня Дэвида Боуи Blackstar:
Джерело: 24 канал