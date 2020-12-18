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    Шоу-биз

    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца

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    Певец Макс Барских - Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Певец Макс Барских

    Певец тесно связан со страной-агрессором

    Певец Макс Барских стал героем специального выпуска российского эротического журнала Playboy. Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

    Журнал вышел с изображением певца на обложке.

    «Читайте мое большое интервью о детстве, взрослении, сексе и обольщении, отношении к деньгам и успеху. Разговор получился искренним и глубоким», – анонсировал выход российского журнала артист.

    На обложке спецвыпуска «How to be a Playboy» Макс Барских появляется в объективе украинского фэшн-фотографа Ксении Каргиной.  

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    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца
    Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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