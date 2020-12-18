Макс Барских в растянутом свитере снялся для российского эротического глянца

Певец тесно связан со страной-агрессором

Певец Макс Барских стал героем специального выпуска российского эротического журнала Playboy. Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

Журнал вышел с изображением певца на обложке.

«Читайте мое большое интервью о детстве, взрослении, сексе и обольщении, отношении к деньгам и успеху. Разговор получился искренним и глубоким», – анонсировал выход российского журнала артист.

На обложке спецвыпуска «How to be a Playboy» Макс Барских появляется в объективе украинского фэшн-фотографа Ксении Каргиной.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.