Maruv показала прелести своей фигуры (фото)



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instagram.com/maruvofficial

Самая эпатажная украинская певица Maruv на серии новых снимков показала достоинства своей фигуры в сценическом образе для шоу «Танцы со звездами»

Артистка опубликовала в Instagram очень горячую фотосессию в черно-красных тонах и завела сеть, ведь показала свою сочную «пятую точку». Maruv надела красное боди и колготки в сеточку, которые и обнажили ее ягодицы.

Напомним, Maruv выступает на паркете с партнером JAY, которого заставила танцевать на высоченных каблуках. Номера пары зрелищны и эпатажны, но не всегда вызывают восторг судей.

Ближе к финалу проекта артистка пообещала по-настоящему удивить поклонников и проговорилась, что готовит для них несколько секретных танцев.

«Будут еще провокационные танцы. Самое интересное, а именно танго, я оставила на самый конец. Поэтому вам придется запастись СМСками и поддерживать меня все это время. Самый сок я приготовила на финал. Это будет просто нереально. Три таких танца, такой хореографии, среди них будет танго!» - заинтриговала певица.

«Я вам покажу разную Аню, просто не спишите. Будет латекс и не только латекс – разное будет», - пообещала Maruv.

Джерело: politeka.net