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    Шоу-биз

    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Певица пообещала неожиданный поворот в истории

    36-летняя Анна Седокова скрывала отношения с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, однако все узнали об их романе. Выяснилось, что ради певицы спортсмен даже бросил жену и сына.

    Недавно Янис написал в социальной сети, что расстался с супругой Саной еще полгода назад. Однако для нее эта новость стала неожиданностью. Девушка опубликовала резонансный пост, в котором обвинила мужа в измене, а Седокову в крахе ее брака. Сана также сообщила, что супруг оставил их с сыном без денег и требует как можно скорее оформить развод.

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    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника
    Экс-«ВиаГра» Седокова ответила возмущенной жене своего избранника

    Бывшая солистка «Виа Гры» прервала молчание. Анна заявила, что когда ей позвонили плачущие родители, она решила высказаться.

     «Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он – гордость страны, гордость команды и моя гордость», – написала артистка в Instagram stories.

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    instagram.com/annasedokova

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