  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Рианна провела загадочный показ новой коллекции и белья Savage & Fenty

    • Розсилка
    Рианна провела загадочный показ новой коллекции и белья Savage & Fenty
    vogue.ua

    В рамках Недели моды в Нью-Йорке Рианна провела загадочный показ своей новой коллекции инклюзивного белья Savage & Fenty

    Дело в том, что Рири попросила всех гостей сдать свои телефоны на входе в зал и просто наслаждаться шоу. Съемка была разрешена только на красной дорожке. 

    Известно, что показ нижнего белья прошел в бруклинском Barclays Center, а частью шоу стали известные артисты, модели и танцоры, среди которых Джиджи и Белла Хадид, Кара Делевинь, Джоанс Смоллс, Нормани, Палома Эльсессер и Слик Вудс, которые продемонстрировали новые разработки голливудской звезды.

    Рианна открыла шоу в смелом кружевном черном ансамбле в окружении танцоров, одетых в нижнее белье из новой коллекции Savage & Fenty и выполняющих хореографические трюки в постановке Парриса Гебеля. 

    Пока звездные артисты дефилировали по подиуму, другие знаменитости, включая Halsey, Migos, DJ Khaled, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, Fabolous и Tierra Whack, исполняли миксы своих хитов и дебютировали с новыми синглами.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Что происходило на шоу Savage & Fenty, все смогут узнать 20 сентября во время официальной трансляции на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    знаменитости мода и красота фотография Белла Хадид
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ