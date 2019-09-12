Рианна провела загадочный показ новой коллекции и белья Savage & Fenty



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vogue.ua

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Рианна провела загадочный показ своей новой коллекции инклюзивного белья Savage & Fenty

Дело в том, что Рири попросила всех гостей сдать свои телефоны на входе в зал и просто наслаждаться шоу. Съемка была разрешена только на красной дорожке.

Известно, что показ нижнего белья прошел в бруклинском Barclays Center, а частью шоу стали известные артисты, модели и танцоры, среди которых Джиджи и Белла Хадид, Кара Делевинь, Джоанс Смоллс, Нормани, Палома Эльсессер и Слик Вудс, которые продемонстрировали новые разработки голливудской звезды.

Рианна открыла шоу в смелом кружевном черном ансамбле в окружении танцоров, одетых в нижнее белье из новой коллекции Savage & Fenty и выполняющих хореографические трюки в постановке Парриса Гебеля.

Пока звездные артисты дефилировали по подиуму, другие знаменитости, включая Halsey, Migos, DJ Khaled, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, Fabolous и Tierra Whack, исполняли миксы своих хитов и дебютировали с новыми синглами.

Что происходило на шоу Savage & Fenty, все смогут узнать 20 сентября во время официальной трансляции на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Джерело: vogue.ua