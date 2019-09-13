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    Фото

    Кортни Кардашьян показала архивное фото с сестрами

    • Розсилка
    Кортни Кардашьян показала архивное фото с сестрами
    peopletalk.ru

    Кортни Кардашьян решила разбавить горячие ролики и фото с участием всех сестер Кардашьян-Дженнер в утягивающем белье, которые заполонили сеть

    Причем выбрала весьма удачный вариант – архивное фото, где она позирует с Ким и Хлое. Юные красотки сидят на диване в одинаковых халатах леопардовой расцветки. И если Ким выглядит весьма узнаваемо – те же выразительные черты и густые темные волосы, то Кортни и Хлое существенно изменились. Младшая Хлое на фото еще не успела стать блондинкой, а Кортни, оказывается, носила забавную короткую челку.

    «105 дней до Рождества (это не парик)», – написала под фото Кортни, которая обожает подшучивать над своими архивными снимками. Фото имело огромный успех у армии фолловеров знаменитых сестер, которые уже успели поставить посту более 800 тыс. лайков.

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    instagram.com/kourtneykardash

    Напомним, сегодня на повестке дня у знаменитого семейства – реклама новой коллекции утягивающего белья от Ким Кардашьня. К промо Ким привлекла всех сестре, сняв их в соблазнительных боди. 

    Особенно выделилась Кайли – ее видео получилось максимально горячим. Но 40-летняя Кортни также предстала в весьма провокационном образе. Она примерила черное белье, сверху на которое надела черный пиджак с длинным поясом, туфли на шпильке и темные солнцезащитные очки.

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    Wearing the @SKIMS Sculpting Bodysuit in Onyx. @SKIMS launches on Sept 10 at 9am PST at www.skims.com. #showyourskims

    Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

    Рассказывая факты из своей биографии и рассуждая об отношении к своему телу, она по ходу раздевается и позирует в откровенных позах, сидя на стуле. Ролик имел бешеный успех и наверняка направил за покупкой белья не одну тысячу фолловеров Кортни.

    Джерело: rbc.ua

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