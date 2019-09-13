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    Фото

    Над пропастью в Перу: фото, которое вызвало фурор в соцсетях

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    Над пропастью в Перу: фото, которое вызвало фурор в соцсетях
    instagram.com/positravelty

    Фото пары получило более 14,5 тысяч лайков и массу как позитивных, так и негативных отзывов

    Головокружительный сюжет на снимке в Instagram, по словам путешественников, демонстрирует силу их доверия друг к другу.

    Лагуна Хумантай в перуанских Андах, знаменитая пронзительно-бирюзовой водой и крутыми горными подъемами, неизменно манит многочисленных туристов. Притяжению живописной земли инков поддалась и американская пара тревел-блогеров – Келли Кастилль и Коди Воркман.

    Пара размещает свои иллюстрированные истории о путешествиях в Instagram. Одна из фотографий вызвала у пользователей Instagram бурю эмоций.

    На снимке сидящий на краешке высотного горного уступа Коди удерживает руками Келли, которая в полный рост зависла над озером Хумантай. Такое впечатление, что оба вот-вот сорвутся в пропасть.

    На все критические комментарии Келли и Коди ответили коротко: фотография демонстрирует силу их доверия друг к другу.

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    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty
    instagram.com/positravelty

    Кроме того, пара пояснила, что она не поощряет последователей своих подвигов, подвергающих себя опасности. «Это – наша платформа для самовыражения, и она всегда будет оставаться такой», – написали в своем аккаунте Келли и Коди.

    Джерело: edition.cnn.com

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