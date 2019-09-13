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    Шоу-биз

    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром

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    <p>Рита Ора</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/ritaora/</p> - Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром

    Рита Ора

    Фото: instagram.com/ritaora/

    Звезда порадовала поклонников пикантными фото

    28-летняя британская певица отдыхает в турецком Бодруме и балует поклонников пикантными фото с пляжа. Рита Ора продемонстрировала свою фигуру, которую можно назвать идеальной, позируя в крошечном бикини на фоне Эгейского моря.

    Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена в крошечном черном бикини, едва прикрывающем грудь. Рита стоит на палубе яхты, выставив одну ногу вперед. Певица показала упругий пресс и идеальный загар.

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    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром
    Фото: instagram.com/ritaora/

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