Рита Ора в слишком откровенном бикини похвасталась красивым загаром



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Рита Ора Фото: instagram.com/ritaora/

Звезда порадовала поклонников пикантными фото

28-летняя британская певица отдыхает в турецком Бодруме и балует поклонников пикантными фото с пляжа. Рита Ора продемонстрировала свою фигуру, которую можно назвать идеальной, позируя в крошечном бикини на фоне Эгейского моря.

Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена в крошечном черном бикини, едва прикрывающем грудь. Рита стоит на палубе яхты, выставив одну ногу вперед. Певица показала упругий пресс и идеальный загар.

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