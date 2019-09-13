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    Появились фото Зеленского с освобожденными моряками

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    Появились фото Зеленского с освобожденными моряками
    president.gov.ua

    Владимир Зеленский в неформальной обстановке встретился с освобожденными из российского плена украинскими моряками и членами их семей

    Во время общения с военнослужащими Владимир Зеленский поздравил парней с возвращением на Родину, а отдельно поблагодарил их родителей, братьев и сестер, за ту поддержку, которую они оказывали своим родным и близким людям.

    Зеленский отметил, что родственники моряков - такие же герои, как и сами воины, ведь они делали все, чтобы вернуть моряков домой.

    Также президент сказал, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной, ведь к процессу были привлечены многие и органов власти, которые слаженно работали над этим вопросом.

    Помимо этого Зеленский обрадовал моряков, сообщив им, что каждый из них получит собственное жилье в Одессе.

    В свою очередь, моряки поблагодарили Зеленского за возвращение домой, за то, что он носил на руках браслеты с именами украинских военнопленных, а некоторые молодые воины даже пригласили главу государства на собственные свадьбы.

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    president.gov.ua
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    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua
    president.gov.ua

    Во время встречи с моряками Владимир Зеленский вручил ребятам подарки - специальные президентские часы.


    Джерело: president.gov.ua

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