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    «Мисс Украина-2019»: соблазнительные фото победительницы

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    «Мисс Украина-2019»: соблазнительные фото победительницы
    instagram.com/margoritapasha

    Победительницей конкурса «Мисс Украина-2019» стала 23-летняя Маргарита Паша

    В Киеве 12 сентября состоялся конкурс Мисс Украина 2019, победительницей которого оказалась 24-летняя студентка 3 курса Киевского института международных отношений Маргарита Паша.

    Рост Маргариты составляет 174 сантиметра. Девушка родилась 5 июня 1995 года и является мастером спорта по художественной гимнастике. Кроме того, она занимается йогой и играет на пианино.

    Длинноногая красавица учится на магистратуре по специальности «международное право». В будущем она намерена заниматься политической деятельностью.

    В 2015 году Маргарита уже принимала участие в конкурсе Мисс Украина, и тогда ей удалось получить звание Miss Ukraine International. Она не раз заявляла, что мечтала выиграть этот конкурс с детства.

    Она отметила, что победа на Мисс Украина 2019 поможет ей осуществить одну свою мечту. Речь идет о строительстве спортивного интерната для детей-сирот.

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    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha
    instagram.com/margoritapasha

    В декабре этого года Маргарита будет представлять Украину на «Мисс мира» в Лондоне. За победу в конкурсе красоты девушка получила 400 тыс. гривен.


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