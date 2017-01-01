«Машина времени» выступает Украине с новым клавишником

Перед приездом в нашу страну группу заподозрили в расколе из-за Крыма

Завтра, 28 ноября, в Киеве состоится выступление легендарной российской группы «Машина времени» в рамках их концертного тура по Украине «Миром правит любовь». Незадолго перед приездом в нашу страну коллектив покинул клавишник Андрей Державин. Это повлекло за собой множество слухов и домыслов. Многие поклонники посчитали, что

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Перед приездом в нашу страну группу заподозрили в расколе из-за Крыма

Завтра, 28 ноября, в Киеве состоится выступление легендарной российской группы «Машина времени» в рамках их концертного тура по Украине «Миром правит любовь». Незадолго перед приездом в нашу страну коллектив покинул клавишник Андрей Державин. Это повлекло за собой множество слухов и домыслов. Многие поклонники посчитали, что его уход связан с политической позицией музыканта, сообщает «Главком».

В прессе распространилась информация том, что Державин в 2014 году выступал за аннексию Крыма. В то время как остальные члены группы поддерживали Украину. Это и спровоцировало конфликт в коллективе.

Однако лидер группы Андрей Макаревич отрицает такой мотив. «Представьте себе, что жила много лет семья – и вдруг разбегается. Да они самим себе не всегда могут объяснить, что пошло не так. А тут их вызывают на суд общественности и кричат: признавайтесь, это вы из-за Крыма? Ну правда, смешно», - написал музыкант в связи с этим.

Позже Макаревич отметил, что за 49 лет своего существования группа «Машина времени» часто меняла клавишников. «Знаете, сколько клавишников прошло через «Машину»? Считаю: Сергей Кавагое, Игорь Саульский, Эдик Азриелевич, Саша Воронов, Петя Подгородецкий, Саша Зайцев, опять Подгородецкий, Андрей Державин... барабанщик и гитаристы оставались на местах - один Маргулис пару раз приходил-уходил», - отметил лидер коллектива.