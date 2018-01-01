В каких числах и как украинцы будут отмечать Масленицу в 2017 году

Масленица – один из самых популярных праздников зимы. Прежде чем рассказать о традициях и обрядах, связанных с «блинной неделей», поделимся с вами главными фактами о ней. Когда празднуется: перед Великим постом. Согласно календарю 2018 года, Масленицу отмечают с 12 по 18 февраля. Тип праздника: народно-христианский. Главные

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Как будут праздновать Масленицу в Украине в 2017 году

В каких числах и как украинцы будут отмечать Масленицу в 2017 году

Масленица – один из самых популярных праздников зимы. Прежде чем рассказать о традициях и обрядах, связанных с «блинной неделей», поделимся с вами главными фактами о ней.

Когда празднуется : перед Великим постом. Согласно календарю 2018 года, Масленицу отмечают с 12 по 18 февраля .

: перед Великим постом. Согласно календарю 2018 года, Масленицу отмечают с . Тип праздника : народно-христианский.

: народно-христианский. Главные традиции : печь блины и делать вареники. Также на этот праздник сжигают чучело Масленицы.

: печь блины и делать вареники. Также на этот праздник сжигают чучело Масленицы. Что празднуют: проводы зимы.

Как давно празднуют Масленицу

Масленица, как и многие народные праздники, возникла в Украине еще до прихода христианства и символизировала встречу зимы с весной, прощание со стужей и приветствие солнца. Согласно древним традициям, во время масленичной недели непременно жгли чучела, которые символизировали плодородие, а пепел развеивали по ветру, чтобы добавить земле плодовитости.

Христианство добавило свои нюансы празднования зимних гуляний – Масленицу стали отмечать строго перед Великим постом, ведь дальше наступал строгий запрет жирной пищи и плясок.

Ежегодно Масленицу отмечают в разное время – последняя неделя перед Великим постом зависит от даты празднования Пасхи. Традиционно масленичная неделя не могла обойтись без атрибутов праздника, так хорошо нам известных по фильмам, - катание на санях и ледовых горах, поедание блинов и вареников.

Со временем многие традиции Масленицы забылись, но в народной памяти остались основные – каждый день масленичной недели, как игра, что-то символизирует.

Первый день Масленицы – «Встреча»

Масленица в виде чучела

Дети сооружали в этот день куклу из соломы и наряжали ее, собирались и ходили от дома к дому, а хозяйки угощали ребят блинами.

В этот день женщины отдавали первый испеченный блин нищему, чтобы помянуть усопших.

После обеда молодежь и дети шли кататься со снежных горок – народная примета гласила: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лен.

Второй день Масленицы – «Заигрыш»

В этот день молодые люди искали себе пару: парни приглядывались к девушкам, а те украдкой строили глазки понравившимся мужчинам. Вся масленая неделя способствовала сватовству, чтобы после Великого поста отыграть свадьбу.

Третий день Масленицы – «Лакомка»

Одна из главных традиций Масленицы – печь блины

Среда Масленицы ознаменовалась тем, что тещи приглашали к себе зятьев и угощали их блинами. Молодожены в этот день надевали свои свадебные наряды, а холостые продолжали смотрины.

В среду непременно накрывали столы с вкусной едой, в том числе блинами. В этот день позволялось есть столько, сколько хочется, ни в чем себя не ограничивая. К блинам подавали сыры, молоко, сметану и масло.

Четвертый день Масленицы – «Разгуляй»

Экватор празднования – это «Разгуляй», который также именовали «Разгульный четверок», «Разгул» или «Перелом».

В четверг гуляли все – и дети, и старики. В этот день устраивали знаменитые кулачные бои и взятие снежных стенок. Также, в этот день чучело Масленицы поднимали на гору.

Пятый день Масленицы – «Тещины вечерки»

В пятницу тещи приходили к зятьям на блины. Молодые люди готовили блины из посуды и ингредиентов, которые им прислала теща.

Шестой день Масленицы – «Золовкины посиделки»

В конце масляной недели чучело Масленицы сжигали

В субботу потчевали семью мужа: молодая жена звала к себе на блины родственников супруга. Также дело наконец-то доходило до чучела – его сжигали. Считалось, что в нем сжигали Масленицу. Вокруг костра устраивали гуляния с песнями и плясками.

Седьмой день Масленицы – «Прощеное воскресенье»

Седьмой, последний день Масленицы был особым. Гуляния сбавляли обороты, перед Великим постом люди хотели духовно очиститься. В основном, просили прощения друг у друга: «Прости меня, пожалуйста, буде в чем виноват пред тобою».

А стандартный ответ: «Бог простит».

Блины же в этот день относили на кладбище и оставляли на могилах, чтобы помянуть своих предков.

Украинские приметы на Масленицу