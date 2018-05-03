Melovin дал первую пресс-конференцию на «Евровидении». На украинском

Артист рассказал о своей линзе на глазу, о страхах, а также о том, что его вдохновляет

Представитель Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2018» Melovin впервые пообщался с иностранными журналистами. В частности, артист приоткрыл тайну своего имиджа с линзой на одном глазу. Пресса отмечает, что певец общался с представителями прессы на украинском языке. Молодого музыканта расспрашивали о его страхах, которых, как



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Melovin

Артист рассказал о своей линзе на глазу, о страхах, а также о том, что его вдохновляет

Представитель Украины на песенном конкурсе «Евровидение-2018» Melovin впервые пообщался с иностранными журналистами. В частности, артист приоткрыл тайну своего имиджа с линзой на одном глазу. Пресса отмечает, что певец общался с представителями прессы на украинском языке.

Молодого музыканта расспрашивали о его страхах, которых, как оказалось, у него совсем немного. «Лестниц я не боюсь, я не боюсь черных кошек, я не боюсь людей, единственное чего я очень сильно боюсь – это хоть раз не выйти на сцену. Я этим живу. Это как воздух, как еда, тем более для артиста. Это единственное, чего я боюсь, но такого никогда не будет», – рассказал исполнитель.

Стоит добавить, что певец также рассказал о своем хобби вне музыки. «Не так давно я начал заниматься парфюмерией, хотя очень боялся этим заниматься. Это как сесть на два стула сразу. Поэтому я для себя понял, что если меня это вдохновляет, то почему нет. После каждого раза, когда я занимаюсь парфюмерией, я начал дальше писать песни. Я понял, что меня это очень вдохновляет. Я думаю, что именно в Португалии в Лиссабоне я сделаю эксклюзивный вариант парфюма. И вы сможете услышать, именно услышать, а не увидеть», – рассказал представитель Украины на «Евровидении-2018».

Также певец ответил на вопросы, касательно линзы на его глазу. «Я придумал эту линзу еще шесть лет назад, но раньше я боялся ее надеть. Я боялся, что будут говорить люди. Но в один момент, когда я пошел на «Х-фактор», я понял, почему нет? Почему я должен думать, кто и что про меня скажет. Если я понимаю, что меня вдохновляет именно эта линза, если я считаю, что эта линза является неким проводником в мир творчества и она помогает мне творить. Эта линза – это проход в жизни творческого человека», – отметил артист.

Напомним, согласно официальным прогнозам букмекеров, Melovin имеет шанс попасть в финал конкурса. На песенном конкурсе Украина выступит последней во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Украинскому певцу прогнозируют во втором полуфинале третье место, а это означает, что у артиста есть шансы пройти в финал Евровидения-2018.

Джерело: 24 канал