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    Камалия и Могилевская поздравили с днем рождения Киркорова, выступавшего в Крыму

    Украинские звезды своими поздравлениями спровоцировали в сети скандал
    Популярные украинские певицы Наталья Могилевская и Камалия опубликовали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых поздравили «короля российской сцены» Филиппа Киркорова с днем рождения. Это спровоцировало споры в комментариях под публикациями. Многие пользователи напомнили артисткам об антиукраинской позиции российского
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:05
    • Розсилка
    Филипп Киркоров и Камалия
    Филипп Киркоров и Камалия

    Украинские звезды своими поздравлениями спровоцировали в сети скандал

    Популярные украинские певицы Наталья Могилевская и Камалия опубликовали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых поздравили «короля российской сцены» Филиппа Киркорова с днем рождения. Это спровоцировало споры в комментариях под публикациями. Многие пользователи напомнили артисткам об антиукраинской позиции российского музыканта, пишет «Главком».

    «Продолжаем поздравлять Короля постсоветской поп музыки. Ему всего-то каких-то 51 год», - написала Камалия на своей странице в Facebook.

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    «Царь, Король поп-сцены, сила таланта, магнетизм, дьявольское обаяние, ангельская улыбка. Я больше никого такого не знаю. Филипп, с днём рожденья!» - отметила Могилевская в Instagram.

    В комментариях под этими постами разгорелись горячие споры о том, является ли предательством Украины дружить с артистом, который поддерживает агрессию России против Украины и выступает в аннексированном Крыму. Другие же отметили, что артист не имеет отношения к политической ситуации.  

    И если Наталья Могилевская не редактировала ленту с комментариями под эту публикацией, оставляя даже самые острые высказываниями, то Камалия, очевидно, отредактировала комментариями под своим поздравлением Киркорову.

    Напомним, Киркоров проел ряд концертов в Крыму летом прошлого года. Его выступления состоялись, в частности, в Феодосии, Алуште, Евпатории и Ялте.

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