Камалия и Могилевская поздравили с днем рождения Киркорова, выступавшего в Крыму

Украинские звезды своими поздравлениями спровоцировали в сети скандал

Популярные украинские певицы Наталья Могилевская и Камалия опубликовали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых поздравили «короля российской сцены» Филиппа Киркорова с днем рождения. Это спровоцировало споры в комментариях под публикациями. Многие пользователи напомнили артисткам об антиукраинской позиции российского

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Филипп Киркоров и Камалия

Украинские звезды своими поздравлениями спровоцировали в сети скандал

Популярные украинские певицы Наталья Могилевская и Камалия опубликовали на своих страницах в социальных сетях посты, в которых поздравили «короля российской сцены» Филиппа Киркорова с днем рождения. Это спровоцировало споры в комментариях под публикациями. Многие пользователи напомнили артисткам об антиукраинской позиции российского музыканта, пишет «Главком».

«Продолжаем поздравлять Короля постсоветской поп музыки. Ему всего-то каких-то 51 год», - написала Камалия на своей странице в Facebook.

«Царь, Король поп-сцены, сила таланта, магнетизм, дьявольское обаяние, ангельская улыбка. Я больше никого такого не знаю. Филипп, с днём рожденья!» - отметила Могилевская в Instagram.

В комментариях под этими постами разгорелись горячие споры о том, является ли предательством Украины дружить с артистом, который поддерживает агрессию России против Украины и выступает в аннексированном Крыму. Другие же отметили, что артист не имеет отношения к политической ситуации.

И если Наталья Могилевская не редактировала ленту с комментариями под эту публикацией, оставляя даже самые острые высказываниями, то Камалия, очевидно, отредактировала комментариями под своим поздравлением Киркорову.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 30 Кві 2018 р. о 10:01 PDT

Напомним, Киркоров проел ряд концертов в Крыму летом прошлого года. Его выступления состоялись, в частности, в Феодосии, Алуште, Евпатории и Ялте.