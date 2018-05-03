Огонь и рояль: В сети показали первую репетицию Melovin на «Евровидении-2018»

Представитель Украины вышел на сцену международного песенного конкурса последним

Участник международного песенного конкурса «Евровидение-2018» от Украины, певец Melovin, провел свою первую репетицию на главной европейской сцене. Небольшой фрагмент репетиции был опубликован на официальном канале песенного конкурса в Youtube, который в этом году пройдет в Лиссабоне 8, 10 и 12 мая. Во время



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eurovision.tv Первая репетиция Melovin на «Евровидении-2018»

Представитель Украины вышел на сцену международного песенного конкурса последним

Участник международного песенного конкурса «Евровидение-2018» от Украины, певец Melovin, провел свою первую репетицию на главной европейской сцене.

Небольшой фрагмент репетиции был опубликован на официальном канале песенного конкурса в Youtube, который в этом году пройдет в Лиссабоне 8, 10 и 12 мая.

Во время исполнения композиции Under The Ladder, неординарный исполнитель взмахнул рукой и в этот момент загорелась лестница, которая ведет к белому роялю, на котором играет Melovin.

Какие еще сюрпризы от исполнителя и режиссеров-постановщиков нас ждут во время номера Melovin, мы узнаем уже совсем скоро. Напомним, что представитель Украины выступит во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

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