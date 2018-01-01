Monatik сдал тест на ВИЧ и поделился впечатлениями
- Сьогодні, 14:06
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Артист обратил внимание общественности на важную проблему в здравоохранении
Популярный певец Monatik опубликовал в социальной сети сообщение о том, что сдал тест на Вирус иммунодефицита человека. Этот пост он сопроводил снимком из клиники.
«Большие дела важно начинать с себя. Сегодня сдал тест на ВИЧ. Все оказалось гораздо проще, чем казалось. Не так уж и страшно, а знать о себе все, чрезвычайно важно», - рассказал он.
При этом артист отметил, что на данный момент в нашей стране чрезвычайно огромное количество ВИЧ-инфицированных.
«В Украине минимум 200 тысяч ВИЧ-инфицированных и лишь 50% открыты. То есть, минимум 100 тысяч либо не знают, либо не хотят об этом говорить. А сегодня, ВИЧ - это не приговор, сегодня этот вирус лечится, если вовремя найти и понять нашу важность в этом деле», - заявил артист.
Это сообщение вызвало бурную реакцию среди его поклонников. Многие фанаты певца разделили его позицию и похвалили его за то, что он обращает внимание общественности на эту проблему.
Джерело: Обозреватель