Monatik сдал тест на ВИЧ и поделился впечатлениями

Артист обратил внимание общественности на важную проблему в здравоохранении

Популярный певец Monatik опубликовал в социальной сети сообщение о том, что сдал тест на Вирус иммунодефицита человека. Этот пост он сопроводил снимком из клиники. «Большие дела важно начинать с себя. Сегодня сдал тест на ВИЧ. Все оказалось гораздо проще, чем казалось. Не так уж и страшно, а знать о себе все, чрезвычайно важно», -



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Monatik

Артист обратил внимание общественности на важную проблему в здравоохранении

Популярный певец Monatik опубликовал в социальной сети сообщение о том, что сдал тест на Вирус иммунодефицита человека. Этот пост он сопроводил снимком из клиники.

«Большие дела важно начинать с себя. Сегодня сдал тест на ВИЧ. Все оказалось гораздо проще, чем казалось. Не так уж и страшно, а знать о себе все, чрезвычайно важно», - рассказал он.

При этом артист отметил, что на данный момент в нашей стране чрезвычайно огромное количество ВИЧ-инфицированных.

«В Украине минимум 200 тысяч ВИЧ-инфицированных и лишь 50% открыты. То есть, минимум 100 тысяч либо не знают, либо не хотят об этом говорить. А сегодня, ВИЧ - это не приговор, сегодня этот вирус лечится, если вовремя найти и понять нашу важность в этом деле», - заявил артист.

Это сообщение вызвало бурную реакцию среди его поклонников. Многие фанаты певца разделили его позицию и похвалили его за то, что он обращает внимание общественности на эту проблему.

Джерело: Обозреватель