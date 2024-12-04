Сотні солдатів увійшли до парламенту Південної Кореї

Військові проникли до будівлі парламенту двома групами чисельністю 230 та 50 осіб

Близько 280 військовослужбовців Південної Кореї увійшли до парламенту країни та станом на ранок 4 грудня перебувають там з метою забезпечення заходів військового стану. Про це повідомляє місцеве агентство News1.

Тим часом усі члени Кабінету міністрів Республіки Корея висловили прем'єру намір піти у відставку після введення та скасування військового стану, що діяло менше шести годин.

В апараті прем'єр-міністра підтвердили, що «члени Кабінету міністрів у повному складі» виявили бажання піти у відставку, але рішення буде ухвалено після зустрічі о 14.00 за місцевим часом. У цей час планують провести зустріч керівництво президентської партії «Громадянська сила», помічники президента для обговорення ситуації з воєнним станом.

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення в країні воєнного стану. Він пояснив це рішення необхідністю «викорінити просіверокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок», при цьому журналісти пов'язали дії глави держави зі спробами його політичних опонентів провести проти нього процедуру імпічменту.

Пізніше парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. За рішення припинити воєнний стан проголосували 190 депутатів зі 190 присутніх. Згідно з конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Загалом у парламенті засідають 300 депутатів.