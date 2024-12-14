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Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент президента
За імпічмент Юн Сок Йоля проголосували 204 парламентарі
фото з відкритих джерел

Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр Хан Док Су

Парламент Південної Кореї підтримав законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Про це повідомляє Yonhap.

За проголосували 204 парламентарі, проти – 85, а три – утрималися.

Більшість членів правлячої Партії влади народу, до якої входить і президент Юн Сок Йоль, відмовилися голосувати за імпічмент, але рішення все одно ухвалили. 

Зазанчимо, що це була друга спроба голосування за імпічмент. Під час першої голосів за відсторонення Юн Сок Йоля не вистачило.

Тепер президента мають тимчасово відсторонити від посади. Конституційний суд матиме 180 днів, щоб визначити, чи позбавити його посади остаточно або ж відновити його повноваження. Поки що обовʼязки президента виконуватиме премʼєр-міністр Хан Док Су.

Нагадаємо, ввечері 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Він звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення. Через шість годин воєнний стан було скасовано.

Відповідно до законодавства країни, президенту Юн Сок Йолю загрожував імпічмент. Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді. Шість опозиційних партій Республіки Корея подали пропозицію про імпічмент президента Юн Сок Йоля.

Згодмо поліція повідомила про початок розслідування у зв'язку з одержанням заяви від опозиційних депутатів, які звинуватили президента у спробі «заколоту» проти державного устрою.

Главу держави також звинувачують у державній зраді. Справа доручена групі з розслідування безпеки при Національному управлінні розслідувань південнокорейської поліцейської агенції після подання двох скарг. Одна скарга була ініційована опозиційною Партією відновлення Кореї, а інша – групою з 59 активістів. Натомість в адміністрації президента відкидають звинувачення і наголошують, що глава держави нібито діяв відповідно до закону.

7 грудня, у день голосування за імпічмент, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що «щиро шкодує», що схвилював суспільство оголошенням воєнного стану на початку тижня, та пообіцяв більше ніколи не вдаватися до такого кроку.

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Теги: Південна Корея імпічмент президент

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