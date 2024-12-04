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Мешканці Південної Кореї скуповують локшину і консерви на тлі ситуації у країні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мешканці Південної Кореї скуповують локшину і консерви на тлі ситуації у країні
Продажі локшини швидкого приготування у Південній Кореї збільшились
фото із відкритих джерел

Продаж консервованих продуктів у південнокорейських магазинах за тиждень зріс на 337,3%

Після введення в Південній Кореї військового стану громадяни країни почали скуповувати консерви та завантажувати Telegram. Про це пише інформаційне агентство Yonhap.

За наявними даними, увечері 3 грудня продаж консервованих продуктів у південнокорейських магазинах за тиждень зріс на 337,3%.

Продажі локшини швидкого приготування зросли на 253.8%, бутильованої води – на 141%, готового рису – на 128,6%, батарейок та ліків – на 40%.

Також відбулося зростання числа користувачів Telegram. Люди були стурбовані збоями у роботі месенджерів, і тому, щоб в умовах воєнного стану залишатися на зв'язку зі родичами та знайомими, почали завантажувати Telegram, чиї сервери за кордоном.

До слова, близько 280 військовослужбовців Південної Кореї увійшли до парламенту країни та станом на ранок 4 грудня перебувають там з метою забезпечення заходів військового стану. Тим часом усі члени Кабінету міністрів Республіки Корея висловили прем'єру намір піти у відставку після введення та скасування військового стану, що діяло менше шести годин.

В апараті прем'єр-міністра підтвердили, що «члени Кабінету міністрів у повному складі» виявили бажання піти у відставку, але рішення буде ухвалено після зустрічі о 14.00 за місцевим часом. У цей час планують провести зустріч керівництво президентської партії «Громадянська сила», помічники президента для обговорення ситуації з воєнним станом.

Нагадаємо, 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення в країні воєнного стану. Він пояснив це рішення необхідністю «викорінити просіверокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок», при цьому журналісти пов'язали дії глави держави зі спробами його політичних опонентів провести проти нього процедуру імпічменту.

Пізніше парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію з вимогою скасувати воєнний стан. За рішення припинити воєнний стан проголосували 190 депутатів зі 190 присутніх. Згідно з конституцією країни, президент має скасувати указ після голосування. Загалом у парламенті засідають 300 депутатів.

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Теги: партії воєнний стан Telegram Південна Корея продукти соціум

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