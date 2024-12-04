Південнокорейська опозиція готується звинуватити президента у держзраді

У парламенті заявили, що Юн Сок Йоль «більше не є президентом» Південної Кореї

Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планує звинуватити президента Юн Сок Йоля, який напередодні оголосив про запровадження воєнного стану у країні, у державній зраді і запустити процедуру імпічменту. Про це повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap.

«Головна опозиційна Демократична партія заявила, що висуне звинувачення у державній зраді проти Юна, а також його міністрів оборони та внутрішніх справ, і оголосить їм імпічмент, щоб притягнути їх до відповідальності за ці дії».

Лідер Демократичної партії Лі Чже Мен назвав оголошення воєнного стану «незаконним» і заявив, що Юн «більше не є президентом» Південної Кореї.

Агентство зазначає, що Демократична партія та інші невеликі опозиційні партії разом мають 192 місця, а це означає, що принаймні вісім зі 108 депутатів від правлячої партії повинні підтримати імпічмент, щоб його ухвалили.

До слова, ситуація із запровадженням та скасуванням військового стану в Південній Кореї може «спровокувати» КНДР і призвести до збройних сутичок на Корейському півострові. таку думку висловив голова Демократичної партії «Тобуро» Лі Чже Мен.

«Досить висока небезпека того, що (це – «Главком») спровокує Північну Корею, дестабілізує ситуацію на лінії припинення вогню і зрештою призведе до збройних зіткнень», – наводить його слова агентство Yonhap.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня заявив, що вводить військовий стан для боротьби з «пропівденнокорейськими силами».