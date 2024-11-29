Україна отримала $100 млн від Південної Кореї

Як зазначив прем'єр, кошти буде спрямовано на підтримку соціальної сфери

За словами Шмигаля, це перша бюджетна допомога Україні від корейських партнерів

Україна отримала від Республіки Корея першу бюджетну допомогу у розмірі $100 млн. Кошти буде спрямовано на підтримку соціальної сфери. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери. Цього року між нашими урядами була підписана угода, яка дозволить залучити до $2,1 млрд», – зазначив він.

Варто зазначити, що у квітні 2024 року уряди України та Кореї уклали угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024 – 2029 років. Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. Пільговий період становить п’ять років від дати підписання кредитного договору.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим раніше прибула до Південної Кореї.

Згодом стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі у Сеулі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем поділився даними української розвідки про військову співпрацю між Росією і КНДР, сторони також обговорили спільну відповідь на нові безпекові загрози.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії.

Президент заявив, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

Натомість південнокорейський уряд відповів відмовою Україні на прохання продати озброєння. Це пов’язано нібито з труднощами експорту, оскільки продаж зброї порушить законодавство про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт до зон бойових дій.