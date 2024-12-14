На фронті загинув актор із фільму «Довбуш»

Після перемоги Яків Ткаченко планував повернутися у професію

На фронті російсько-української війни загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко. Про це повідомила головна редакторка «Детектор медіа» Олена Чичеріна та Українська Кіноакадемія.

Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра у перші дні повномасштабного вторгнення. З того часу він був у складі 128 бригади ТрО та брав участь у боях на Донеччині.

За час своєї служби він двічі зазнав поранення. У 2023 році Яків демобілізувався, але потім вирішив знову повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.

Свою акторську кар’єру Яків Ткаченко розпочав у 2003 році, а пік його професійної діяльності припав на 2016 рік. У 2018-му його номінували на отримання національної премії «Золота дзиґа».

Яків Ткаченко став відомим своїми у таких фільмах як «Довбуш», «Припутні», «Ціна правди», «Безславні кріпаки», та «Перевізниця».

Яків Ткаченко у фільмі «Довбуш» фото з відкритих джерел

Після перемоги Яків Ткаченко планував повернутися у професію.

«Я не уявляю свого життя без акторства. І воюю зокрема й за те, щоб мати можливість спокійно займатись улюбленою справою», – казав актор у інтерв’ю «Детектор медіа».

Раніше на фронті загинув актор Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Шевченка і воїн Петро Великий.