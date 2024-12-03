Південна Корея оголосила військовий стан. У Сеулі почалися заворушення (оновлено)

За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру».

Опозиціонер Лі Чже Мьон заявив, що Юн Сок Йоль відтепер не президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Про це повідомляє низка корейських ЗМІ.

Так, президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

Лідер опозиційної партії Сила Народу Південної Кореї Хан Дон Хун назвав рішення президента Юн Сок Йоля про введення воєнного стану «неправильним».

«Танки, бронетранспортери, солдати з пістолетами і ножами правитимуть країною. Економіка Республіки Корея завалиться безповоротно. Мої співгромадяни, будь ласка, приходьте в Національні збори (парламент)», – заявив лідер опозиційної Демократичної партії «Тобуро» Лі Чже Мьон.

🇰🇷Лідер південнокорейської опозиції Лі Чже Мен заявив, що Юн Сок Йоль більше не є президентом Республіки Корея, адже він "зрадив свій народ" pic.twitter.com/OnVkUk7hnC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 3, 2024

Лі Чже Мьон також заявив, що Юн Сок Йоль відтепер не президент Південної Кореї.

Командувачем воєнного стану призначено головнокомандувача Збройних сил країни Пак Ань Су. Він заявив, що уся політична діяльність в країні, включно з діяльністю парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборонена. Також запроваджено заборону зібрань, демонстрацій та мітингів. Порушників режиму воєнного стану арештовуватимуть без ордеру.

Згодом воєнна техніка та спецпризначенці почали підтягуватися до будівлі парламенту. Також всередину намагаються потрапити депутати опозиції аби проголосувати за імпічмент президента Юна та провести засідання, де проголосують за скасування воєнного стану.

Gоліцейські заблокували людям доступ до будівлі Національної асамблеї в Сеулі після того, як президент Юн Сук Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан фото: Yonhap

Юридична спільнота Південної Кореї також заявила, що президенту Юн Сок Йолю буде оголошено імпічмент.

🇰🇷Південнокорейські спецпризначенці заблокували вхід і не пускають журналістів та депутатів до парламенту



Військові оточили будівлю і перебувають всередині. https://t.co/sUuURn9tBF pic.twitter.com/KnubKswsxl — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 3, 2024

За звинуваченнями опозиції, президент Юн «безпідставно оголосив воєнний стан в спробі встановити воєнну диктатуру». Громадські протестувальники також зібрались біля будівлі парламенту. Міноборони Кореї наказало армії бути готовою до надзвичайних ситуацій та наказало військовослужбовцям запасу вийти на службу.

фото: Yonhap

Водночас президент Юн Сок Йоль пообіцяв провести «антидержавні чистки» протягом наступних 10 днів.

🇰🇷Депутати, які хочуть проголосувати за імпічмент президента Юн Сок Йоля, не можуть потрапити до будівлі парламенту



Вони вступили у бійку з силовиками. https://t.co/J2aLAcb4Pg pic.twitter.com/RfHM4hxRSp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 3, 2024

Деякі політики намагаються піднятися на барикади і стіни навколо будівлі парламенту, щоб заблокувати ухвалення законопроекту президента про воєнний стан.

Так, о 17:40 Національні збори Південної Кореї збираються на термінове засідання. Вони намагатимуться скасувати указ президента Юн Сок Йоля про воєнний стан у країні.

фото: YTN

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». «Я оголошую воєнний стан, щоб захистити Республіку Корея від загроз північнокорейських комуністичних сил, негайно викорінити безсовісні пропхеньянські антидержавні сили, які грабують свободу і щастя нашого народу, і захистити вільний конституційний порядок», – заявив Юн в президентській резиденції Йонсан в Сеулі.

Як зазначив президент Південної Кореї, за допомогою надзвичайного воєнного стану «ми відновимо і захистимо вільну Республіку Корея, яка занепадає в руїнах».

Раніше президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні.