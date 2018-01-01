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    Злата Огневич презентовала танцевальный трек в стиле аниме

    После расставания с возлюбленным украинская певица с головой погрузилась в работу
    Участница международного песенного конкурса «Евровидение-2013» не боится экспериментировать и радует поклонников новыми треками.  Сегодня состоялась премьера lyric-video на трек «Do мене». По словам певицы, новая песня - еще один эксперимент, который исходит не ради соответствия музыкальным трендам, а ради их
    • Сьогодні, 12:43
    • Розсилка
    Злата Огневич
    Злата Огневич

    После расставания с возлюбленным украинская певица с головой погрузилась в работу

    Участница международного песенного конкурса «Евровидение-2013» не боится экспериментировать и радует поклонников новыми треками. 
    Сегодня состоялась премьера lyric-video на трек «Do мене». По словам певицы, новая песня - еще один эксперимент, который исходит не ради соответствия музыкальным трендам, а ради их формирования.
     «Идея этого трека пришла неожиданно, когда мы работали в студии над совершенно другой песней. Нам понравился бит и мы решили придумать текст. Меня очень вдохновил сам стиль трека, и я написала текст. Над песней работало сразу три композитора, один из них - Михаил Некрасов, другие ребята из Америки и Европы. Я чувствую, что такая музыка нужна людям, поэтому у нас появилась «Do мене», - комментирует премьеру трека Злата Огневич. 

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    Злата Огневич презентовала танцевальный трек в стиле аниме
    Злата Огневич презентовала танцевальный трек в стиле аниме
    Злата Огневич презентовала танцевальный трек в стиле аниме
    Злата Огневич презентовала танцевальный трек в стиле аниме

    Как оказалось, совсем скоро поклонники артистки увидят и новый клип. Видео на песню «Do мене» было снято в 12 января - в день рождения певицы. А режиссером клипа выступил Константин Гордиенко, с которым певица уже работала на съемках хита «Танцювати»
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