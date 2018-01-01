Злата Огневич презентовала танцевальный трек в стиле аниме

После расставания с возлюбленным украинская певица с головой погрузилась в работу

Участница международного песенного конкурса «Евровидение-2013» не боится экспериментировать и радует поклонников новыми треками.

Сегодня состоялась премьера lyric-video на трек «Do мене». По словам певицы, новая песня - еще один эксперимент, который исходит не ради соответствия музыкальным трендам, а ради их формирования.

«Идея этого трека пришла неожиданно, когда мы работали в студии над совершенно другой песней. Нам понравился бит и мы решили придумать текст. Меня очень вдохновил сам стиль трека, и я написала текст. Над песней работало сразу три композитора, один из них - Михаил Некрасов, другие ребята из Америки и Европы. Я чувствую, что такая музыка нужна людям, поэтому у нас появилась «Do мене», - комментирует премьеру трека Злата Огневич.