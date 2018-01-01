«Время и Стекло» с Монатиком снялись в российской рекламе

Музыканты продолжают зарабатывать в России

Украинские артисты Надя Дорофеева и Позитив («Время и Стекло»), а также Монатик стали героями рекламной кампании российского оператора мобильной связи «Мегафон». Три ролика были опубликованы на YouTube-канале оператора. Эта реклама призвана продвигать тариф «Включайся! Слушай». По сюжету двух клипов с Дорофеевой

ГЛАВКОМ



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Время и Стекло

Музыканты продолжают зарабатывать в России

Украинские артисты Надя Дорофеева и Позитив («Время и Стекло»), а также Монатик стали героями рекламной кампании российского оператора мобильной связи «Мегафон». Три ролика были опубликованы на YouTube-канале оператора.

Эта реклама призвана продвигать тариф «Включайся! Слушай». По сюжету двух клипов с Дорофеевой и Позитивом – артисты сидят в фантастическом космолете. А в рекламе с Монатиком певец появляется рядом с девушкой, которая вышла на утреннюю пробежку. «Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки – успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой...» - поет Монатик.

С не меньшим энтузиазмом хвалят российскую компанию и музыканта «Времени и Стекла»: «Интернет мы замеряем, суперскорость – он летает. Только дали старт – уже на финише мы всех встречаем. Скорость выше всех мы ощущаем, миллионы доказали, отвечаем. Преврати смартфон в быстролет - и вперед!»

А в декабре артисты появились в еще одном рекламном ролике этой компании: