  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    «Время и Стекло» с Монатиком снялись в российской рекламе

    Музыканты продолжают зарабатывать в России
    Украинские артисты Надя Дорофеева и Позитив («Время и Стекло»), а также Монатик стали героями рекламной кампании российского оператора мобильной связи «Мегафон». Три ролика были опубликованы на YouTube-канале оператора. Эта реклама призвана продвигать тариф «Включайся! Слушай». По сюжету двух клипов с Дорофеевой
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:17
    • Розсилка
    Время и Стекло
    Время и Стекло

    Музыканты продолжают зарабатывать в России

    Украинские артисты Надя Дорофеева и Позитив («Время и Стекло»), а также Монатик стали героями рекламной кампании российского оператора мобильной связи «Мегафон». Три ролика были опубликованы на YouTube-канале оператора.

    Эта реклама призвана продвигать тариф «Включайся! Слушай». По сюжету двух клипов с Дорофеевой и Позитивом – артисты сидят в фантастическом космолете. А в рекламе с Монатиком певец появляется рядом с девушкой, которая вышла на утреннюю пробежку. «Вся музыка мира в твоем гаджете, что скажете? Не успеешь потратить ни копейки – успевай заряжать батарейки! Беги-беги, музыка всегда с тобой...» - поет Монатик.

    С не меньшим энтузиазмом хвалят российскую компанию и музыканта «Времени и Стекла»: «Интернет мы замеряем, суперскорость – он летает. Только дали старт – уже на финише мы всех встречаем. Скорость выше всех мы ощущаем, миллионы доказали, отвечаем. Преврати смартфон в быстролет - и вперед!»

    А в декабре артисты появились в еще одном рекламном ролике этой компании:

    Читайте также: Надя Дорофеева покрасовалась формами на велосипеде.
    Читайте також
    Украинская музыка Надя Дорофеева Монатик артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ