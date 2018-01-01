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    Скандальный певец Дорн решил открыть бизнес в Киеве

    В планах у артиста - создать креативный бар
    Украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году оскандалился после своих неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и Украиной, рассказал о своих намерениях открыть бар в Киеве. По предварительной информации заведение получит название Masterskaya. В планах периодически проводить в этом баре музыкальные воркшопы и
    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка
    Иван Дорн
    Иван Дорн

    В планах у артиста - создать креативный бар

    Украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году оскандалился после своих неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и Украиной, рассказал о своих намерениях открыть бар в Киеве. По предварительной информации заведение получит название Masterskaya.

    В планах периодически проводить в этом баре музыкальные воркшопы и «квартирники». Открытие бара запланировано на весну этого года.

    «Новое пространство с коворкингом и баром от лейбла Ивана Дорна. Это место, где каждый музыкант может найти для себя единомышленника, помощника, а также синт и вкусный коктейль», - рассказывают представители лейбла Дорна.

    Напомним, с 2016 года Дорн занимается собственным лейблом Masterskaya. Среди артистов, которые выступают под этим брендом: P. PAT, Constantine, YUKO, Vegetarian Sisters, [O].

    А в прошлом году Дорн продолжал активно выступать в России. Кроме того, наши северные соседи признали его «Лучшим артистом» года в одной из премий.  

    Джерело: Обозреватель

    Украинская музыка Иван Дорн артист
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