Скандальный певец Дорн решил открыть бизнес в Киеве

В планах у артиста - создать креативный бар

Украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году оскандалился после своих неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и Украиной, рассказал о своих намерениях открыть бар в Киеве. По предварительной информации заведение получит название Masterskaya. В планах периодически проводить в этом баре музыкальные воркшопы и



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Иван Дорн

В планах у артиста - создать креативный бар

Украинский певец Иван Дорн, который в прошлом году оскандалился после своих неоднозначных высказываний о конфликте между Россией и Украиной, рассказал о своих намерениях открыть бар в Киеве. По предварительной информации заведение получит название Masterskaya.

В планах периодически проводить в этом баре музыкальные воркшопы и «квартирники». Открытие бара запланировано на весну этого года.

«Новое пространство с коворкингом и баром от лейбла Ивана Дорна. Это место, где каждый музыкант может найти для себя единомышленника, помощника, а также синт и вкусный коктейль», - рассказывают представители лейбла Дорна.

Напомним, с 2016 года Дорн занимается собственным лейблом Masterskaya. Среди артистов, которые выступают под этим брендом: P. PAT, Constantine, YUKO, Vegetarian Sisters, [O].

А в прошлом году Дорн продолжал активно выступать в России. Кроме того, наши северные соседи признали его «Лучшим артистом» года в одной из премий.

Джерело: Обозреватель