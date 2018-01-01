Евровидение-2018. Досье участников Нацотбора: Pur:Pur

Группу хвалят за легкое и мелодичное звучание песен

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала инди-поп-группа из Харькова Pur:Pur, пишет «Главком». Критики отмечают легкое и мелодичное звучание песен этого коллектива. Группа начинала свой творческий путь как акустическое трио, которое придерживалось философии «минимум средств

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Pur:Pur

Группу хвалят за легкое и мелодичное звучание песен

Одним из участников Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2018» стала инди-поп-группа из Харькова Pur:Pur, пишет «Главком».

Критики отмечают легкое и мелодичное звучание песен этого коллектива. Группа начинала свой творческий путь как акустическое трио, которое придерживалось философии «минимум средств — максимум разнообразного звучания». Однако во время записи второго альбома группа отошла от этой философии и, расширив состав за счет ритм-секции, продолжила экспериментировать со звуком.

История коллектива начинается в 2008 году. Он был основан фотографами Натой Смириной и Евгением Жебко, который был по совместительству ещё и режиссёром-телевизионщиком. Подручными методами они вместе сняли клип на песню «Cosmic Girl» и выложили его на YouTube. Это видео заметил один авторитетный продюсер, который пригласил их выступить на московском фестивале. С этого и началась гастрольная судьба группы.

В 2010 году музыканты выложили в открытый доступ в сети свой дебютный альбом «Pure». С тех пор вышло еще пять пластинок коллектива.

Состав группы часто меняется. Неизменными ее участниками остаются только двое музыкантов-основателей. Pur:Pur выступала на таких фестивалях, как «Вдох», «Мамакабо», «Джаз-Коктебель», «Гоголь-фест», «Усадьба-джаз», «Stereoleto», Дикая Мята, Kazantip и многих других.

Именно эта группа стала музыкальным гостем пилота популярного развлекательного шоу «Вечерний Ургант». Фактически, именно Pur:Pur открывали музыкальную паузу телешоу, хотя первый эфир, показанный в результате ТВ, содержал музыкальную паузу с участием Земфиры.

В 2016 году группа участвовала в Нацотборе на «Евровидение», на котором заняла четвертое место. В тот же год солистка группы Ната Смирина стала участницей 6-го сезона шоу «Голос страны». После этого коллектив провел целый цикл выступлений во многих городах Украины.

Полуфиналы отбора на Евровидение-2018 запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля.