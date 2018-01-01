Еще одна голливудская актриса отказалась работать с Вуди Алленом
- Вчора, 22:35
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Марион Котийяр призналась, что ей нравятся фильмы Вули Аллена, но сотрудничать с ним актриса больше не планирует
Марион, которая снялась у Вуди Аллена в картине «Полночь в Париже», рассказала в интервью The Hollywood Reporter: «Не думаю, что мы когда-нибудь еще будем работать вместе, потому что наш опыт совместной работы был очень странным. Мне нравится ряд его фильмов, но у нас с ним вообще не возникло связи на съемочной площадке».
Личная жизнь режиссера, которую в последнее время вновь обсуждают СМИ, Котийяр не слишком интересует:
«Я мало что знаю о его личной жизни, если честно. Я помню, что он женился на одной из своих дочерей, помню, что мне это казалось очень странным, но я не могу судить, если ничего не знаю. Должна сказать, что, если он предложил бы мне роль сегодня, я бы, конечно, задала куда больше вопросов».
Джерело: popcornnews