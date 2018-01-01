Еще одна голливудская актриса отказалась работать с Вуди Алленом

Марион Котийяр призналась, что ей нравятся фильмы Вули Аллена, но сотрудничать с ним актриса больше не планирует

Марион Котийяр присоединилась к растущему списку актеров, выражающих свое сожаление по поводу съемок у Вуди Аллена и клянущихся никогда более у режиссера не сниматься – правда, французская актриса свой отказ от работы с Вуди тем, что ее опыт сотрудничества с ним был слишком уж «странным». Марион, которая снялась у Вуди Аллена в



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Марион Котийяр призналась, что ей нравятся фильмы Вули Аллена, но сотрудничать с ним актриса больше не планирует

Марион Котийяр присоединилась к растущему списку актеров, выражающих свое сожаление по поводу съемок у Вуди Аллена и клянущихся никогда более у режиссера не сниматься – правда, французская актриса свой отказ от работы с Вуди тем, что ее опыт сотрудничества с ним был слишком уж «странным».

Джерело: popcornnews