Анна Седокова призналась, что не верит в долгие отношения

Популярная певица и многодетная мама часто делится своими мыслями с поклонниками в соцсети

В новой публикации на своей странице в Instagram певица решила поговорить о личных переживаниях и мужчинах. «И жили они долго и счастливо... Но так не бывает. Я не верю в долго и уж точно не верю в долго и счастливо. Мне не интересны пустые люди и пустые истории. Мне интересен он . Мне нужно в самое сердце, до шока, до адской боли. Я



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Певица Анна Седокова

Популярная певица и многодетная мама часто делится своими мыслями с поклонниками в соцсети

В новой публикации на своей странице в Instagram певица решила поговорить о личных переживаниях и мужчинах.

«И жили они долго и счастливо... Но так не бывает. Я не верю в долго и уж точно не верю в долго и счастливо. Мне не интересны пустые люди и пустые истории. Мне интересен он . Мне нужно в самое сердце, до шока, до адской боли. Я расскажу. А вы осуждайте. Но я на воле. И мне так все равно...», — написала Анна.

Пост певицы настолько удивил поклонников, что в комментариях развернулась целая дискуссия на тему отношений между мужчиной и женщиной.

«Если человек изначально лукавит тебе в любви, все приукрашивает, при этом, обманывая себя и тебя, то в этих отношениях любви нет. А если любовь от сердца - то и мыслей не будет иных!», «Горестно, что мужчины вымирают .. Живут для себя и делают только все только для себя. Эгоизм. Но я верю что есть любовь», - пишут сочувствующие фолловеры артистки.

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