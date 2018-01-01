Олег Винник признался, что в детстве стеснялся петь, за что его бил учитель

Артист рассказал, с чего начинался его творческий путь

Знаменитый украинский певец Олег Винник рассказал, что далеко не всегда был настолько харизматичным и артистичным, как сегодня. Он признался, что в детстве попросту боялся петь, пишет «Главком». «Раскрылся уже в училище. Вначале пел там в хоре, а после и солировать начал. А все благодаря педагогу по вокалу Виталию Николаевичу

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Олег Винник

Артист рассказал, с чего начинался его творческий путь

Знаменитый украинский певец Олег Винник рассказал, что далеко не всегда был настолько харизматичным и артистичным, как сегодня. Он признался, что в детстве попросту боялся петь, пишет «Главком».

«Раскрылся уже в училище. Вначале пел там в хоре, а после и солировать начал. А все благодаря педагогу по вокалу Виталию Николаевичу Шевченко. Он давал мне индивидуальные уроки, бил меня по животу и буквально выбивал из меня звук. В итоге, во мне такой вокал прорезался, что госэкзамен я сдал на отлично», - рассказывает музыкант.

Перед тем, как прославиться на украинской сцене, Винник активно выступал в мюзиклах, с которыми объехал всю Европу. Он исполнял главные роли в шоу «Нотр-Дам де Пари», «Целуй меня, Кэт», «Элизабет», «Титаник». А в образе Жана Вальжана («Отверженные») артист отработал около 500 шоу – по 8 представлений в неделю. Правда, иногда вместо него на сцену выходили дублеры.

«На тот случай, если актер заболеет, имеются три дублера. А как иначе? Мы же не роботы. И в рутину нельзя превращать работу. Если выходишь на сцену на автомате, зритель сразу же это чувствует. Каждую роль нужно прожить. И вот умение сделать это ежедневно, как в первый раз – вот это уже и есть твой крест», - объясняет артист.

Комментируя огромный интерес к его личной жизни, Винник говорит, что все ответы на интересующие вопросы находятся в его песнях.

«Для того, чтобы меня узнать, нужно прийти на мои концерты. На любой вопрос есть ответ в моих песнях. Понятно, что путь наименьшего сопротивления для артиста – сразу вывалить о себе всю информацию и сделать на ней пиар. А вот разобраться в песнях артиста, попытаться его прочувствовать через его творчество и полюбить за это – вот то, чего я жду от своих поклонников», - подчеркивает музыкант.