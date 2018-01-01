Больной раком Караченцов попал в больницу

У артиста подолжаются проблемы со здоровьем

Знаменитый российский актер Николай Караченцов, который в последние годы страдает от онкозаболевания, был госпитализирован. Об этом сообщила его супруга Людмила Поргина. «Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», - рассказывает она. Она



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Николай Караченцов

У артиста подолжаются проблемы со здоровьем

Знаменитый российский актер Николай Караченцов, который в последние годы страдает от онкозаболевания, был госпитализирован. Об этом сообщила его супруга Людмила Поргина.

«Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», - рассказывает она.

Она отметила, что ранее врачи сделали положительный прогноз по лечению Караченцова. После предыдущего курса химиотерапии опухоль уменьшилась.

«На Новый год мы с Колей ездили в Анталию. Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку», - рассказывает Людмила.

Как известно, лечение от рака артист начал в ноябре прошлого года.

Джерело: Обозреватель