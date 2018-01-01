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    Больной раком Караченцов попал в больницу

    У артиста подолжаются проблемы со здоровьем
    Знаменитый российский актер Николай Караченцов, который в последние годы страдает от онкозаболевания, был госпитализирован. Об этом сообщила его супруга Людмила Поргина. «Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», - рассказывает она. Она
    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка
    Николай Караченцов
    Николай Караченцов

    У артиста подолжаются проблемы со здоровьем

    Знаменитый российский актер Николай Караченцов, который в последние годы страдает от онкозаболевания, был госпитализирован. Об этом сообщила его супруга Людмила Поргина.

    «Сейчас он в больнице — простыл. Вернется и снова будем делать химиотерапию. Я надеюсь, опухоль мы победим. Врачи у нас очень хорошие», - рассказывает она.

    Она отметила, что ранее врачи сделали положительный прогноз по лечению Караченцова. После предыдущего курса химиотерапии опухоль уменьшилась.

    «На Новый год мы с Колей ездили в Анталию. Там ласковое солнце, морской воздух — только польза для здоровья. Коля гулял, отдыхал, делал зарядку», - рассказывает Людмила.

    Как известно, лечение от рака артист начал в ноябре прошлого года.

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    Джерело: Обозреватель

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