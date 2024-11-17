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Народна артистка України дала концерт у Японії (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Артистку тепло прийняли в країні сонця, що сходить
фото з відкритих джерел

Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни

 

Народна артистка України Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram.

На кадрах видно, як тепло прийняли артистку в країні сонця, що сходить. Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні.

Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни.

Народна артистка України дала концерт у Японії (відео) фото 1

Нагадаємо, що народна артистка Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.

До слова, раніше Білик показала рідкісний знімок із двома синами. 50-річна зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому зафільмована під час прогулянки з маленьким Табрізом та старшим Глібом та його дівчиною.

Також Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.

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Теги: Ірина Білик співачка концерт відео ворожка

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