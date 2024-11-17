Народна артистка України дала концерт у Японії (відео)

Артистку тепло прийняли в країні сонця, що сходить

Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни

Народна артистка України Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram.

На кадрах видно, як тепло прийняли артистку в країні сонця, що сходить. Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні.

Захід був спрямований на підтримку дітей в Україні, які постраждали від війни.

Нагадаємо, що народна артистка Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.

До слова, раніше Білик показала рідкісний знімок із двома синами. 50-річна зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому зафільмована під час прогулянки з маленьким Табрізом та старшим Глібом та його дівчиною.

Також Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.