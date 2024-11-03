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Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вибори в Молдові: Підраховано 90% голосів
ЦВК Молдови обрахувало більше 90% голосів
Фото: ЦВК Молдови

Після підрахунку 90% голосів у Молдові лідирує Стояногло

Центральна виборча комісія (ЦВК) представила перші результати другого туру виборів президента. Після обробки 90,54% протоколів, Олександр Стояногло набрав 50,5% голосів, а Майя Санду – 49,5%. 

Сьогодні, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур виборів президента. У ньому беруть участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.

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Теги: поліція Майя Санду відео Молдова вибори

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