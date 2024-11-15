Представник ТЦК відкрив стрілянину під Києвом: Міноборони відреагувало

Стрілянина сталася в Київській області в Щасливому

Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК

Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини у Бориспільському районі. У мережі з'явилося відео, як чоловік у формі стріляє у вантажника на складах під Києвом (населений пункт Щасливе).

Попередньо відомо, що постріли здійснив представник Добровольчого формування територіальної громади. На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять перевірку вказаного факту. Правову кваліфікацію події буде надано згодом.

У Щасливому під Києвом на складах сталася стрілянина - таке відео шириться мережею



Офіційної інформації поки немає. pic.twitter.com/EqoDTRGcoI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 15, 2024

Також на інцидент відреагувало Міністерство оборони України. Як зазначається, Міноборони вивчає інформацію щодо інциденту із застосуванням зброї співробітником територіального центру комплектування у Щасливому.

«Для з’ясування обставин Головна інспекція Міністерства оборони (ГІМО) розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї. У разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень.», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета, але вижив.