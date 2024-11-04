Майя Санду виграла вибори в Молдові

Чинна президентка країни виграла вибори у Молдові

У Молдові завершилося голосування у другому турі президентських виборів, на яких чинний президент та ініціатор зміцнення зв'язків з Європою Майя Санду змагалась з колишнім генпрокурором Олександром Стояногло – його вважають прихильником зближення з Росією. Станом на 00:48, 4 листопада, голоси все ще продовжують рахувати на закордонних дільницях, в той час, як у Молдові вже опрацювали 100% протоколів.

Фото: ЦВК Молдови

Не дивлячись на те, що більшість виборців, які голосували в межах країни, підтримали кандидата від Партії соціалістів (ПСРМ) Олександра Стояногло – 51,19%, чинна президентка країни Майя Санду випередила опонента за рахунок голосів на закордонних дільницях.

Кандидати йшли ніс у ніс й до останнього лідирував Стояногло. Проте останніми рахують дільниці у діаспорі, де Санду має більшу підтримку. То ж вона зуміла обійти суперника і підрахунок останніх дільниць за кордоном різко збільшує її відрив і стає лише формальністю.

У діаспорі за Санду проголосували близько 80%, а за Стояногло - 20%.

Фото: ЦВК Молдови

Таким чином, Майя Санду знову стане президентом Молдови, адже навіть математичних шансів на перемогу Стояногло не залишилось.

У Молдові дільниці зачинились о 21 годині й почався підрахунок, за кордоном голосування ще деякий час триває. Явка склала аж 54% - 1,6 млн виборців, що на сто тисяч більше ніж у першому турі.

Нагадаємо, передвиборчий штаб Майї Санду почав святкувати перемогу ще до закінчення опрацювання голосів.

Сьогодні, 3 листопада, у Молдові проходить другий тур виборів президента. У ньому беруть участь чинна президентка Майя Санду та колишній генпрокурор Олександр Стояногло, якого підтримала Партія соціалістів. У першому турі Санду набрала 42,49% голосів, а Стояногло – 25,95%.

Після закриття виборчих дільниць у Республіці Молдова проголосувати прийшли понад 54% виборців. Відповідно до закону, для визнання дійсним у другому турі має пройти не менше 1/5 виборців.

Чинна президентка Майя Санду звернулася до діаспори. Відео вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше поліція Молдови повідомила про мінування мосту, що з’єднує Придністров’я з рештою країни.