Японія запустила флагманську ракету з військовим супутником (відео)

Японська ракета H3 № 4 злітає з супутником зв'язку Міністерства оборони з космічного центру Танегасіма в Мінамітане в префектурі Кагосіма, південно-західна Японія, 4 листопада 2024 року

Запуск спочатку був запланований на 20 жовтня, а потім неодноразово переносився через погодні умови та інші причини

У понеділок, 4 листопада, Японія запустила флагманську ракету H3 із супутником зв’язку Міністерства оборони, третій поспіль успішний старт після невдалого дебюту в 2023 році. Про це повідомляє Kyodo News.

Серія H3 є наступником нинішнього основного транспортного засобу країни H2A, який підтримував розвиток космосу в Японії більше 20 років і буде знятий з експлуатації після остаточного запуску, можливо, до кінця березня.

Четверта ракета H3 виведе оборонний супутник на орбіту на висоті близько 36 тис. км. Супутник разом із двома іншими, які вже працюють, призначений для покращення зв’язку для Сил самооборони країни.

Ракета, розроблена Японським агентством аерокосмічних досліджень і Mitsubishi Heavy Industries Ltd., стартувала з космічного центру Танегасіма в південно-західній префектурі Кагосіма.

Запуск спочатку був запланований на 20 жовтня, а потім неодноразово переносився через погодні умови та інші причини.

H3 дебютував у березні 2023 року, але його перший політ закінчився з наказом про самознищення через кілька хвилин після зльоту через несправність двигуна другого ступеня. У лютому та липні цього року були успішно запущені друга та третя ракети з цієї серії.

Зазначається, що конкуренція у космічному бізнесі посилилася після того, як на ринок вийшла американська компанія SpaceX, яка може похвалитися революційними технологіями та великим досвідом запусків ракет.

Нагадаємо, Японія провела пробні пуски гіперзвукової протиракети, що розробляється, і опублікувала відповідні кадри. Про це пише видання Defense News, посилаючись на підрозділ японського міністерства оборони та співробітника програми оборонної та військової аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Тімоті Райта. В агентстві із закупівель, технологій та логістики японського відомства уточнили: було проведено передстартове випробування гіперзвукового плануючого снаряда (HVGP) для острівної оборони.

У вересні ракета-носій середнього класу H-IIA 26 вересня стартувала на орбіту з японським розвідувальним супутником IGS Radar 8. Запуск провели зі стартового майданчика космічного центру Танегасіма о 14:24 за японським часом (о 08:24 за Києвом).