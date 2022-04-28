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    Події в Україні

    У будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти

    Співачка розповіла, що її дім займали росіяни під час окупації Київщини - У будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти
    Співачка розповіла, що її дім займали росіяни під час окупації Київщини
    фото: instagram.com/bilyk_iryna

    «Мені нікуди повернутися!»

    Українська співачка Ірина Білик тепер не може повернутися до свого будинку під Києвом через те, що майже місяць там мешкали російські окупанти. Про це виконавиця розповіла в одній зі своїх публікацій у Instagram.

    «Сьогодні мені важко співати… моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжка біль у душі не дає спокою. Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти... на сьогодні мені нема куди повернутись...», – поділилася Білик.

    Нагадаємо, що виконавиця жила в одному з престижних котеджних містечок під Києвом, у селищі Березівка. Вартість нерухомості у цьому районі стартує від семи мільйонів гривень.

    screenshot-lifestyle.segodnya.ua-2022.04.28-05_45_07
    screenshot-lifestyle.segodnya.ua-2022.04.28-05_45_07

    Наразі Білик була змушена покинути будинок. Проте співачка продовжує допомагати українцям, а також бере участь у благодійних акціях на підтримку України.

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    Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

    Нагадаємо, взимку зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку.

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    Теги: росія окупанти війна українці Ірина Білик Україна будинок співачка Instagram окупація #stoprussia
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    У будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти