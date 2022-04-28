У будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти

Співачка розповіла, що її дім займали росіяни під час окупації Київщини

«Мені нікуди повернутися!»

Українська співачка Ірина Білик тепер не може повернутися до свого будинку під Києвом через те, що майже місяць там мешкали російські окупанти. Про це виконавиця розповіла в одній зі своїх публікацій у Instagram.

«Сьогодні мені важко співати… моє серце плаче і співчуває усім, хто постраждав у ці жахливі дні, тяжка біль у душі не дає спокою. Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти... на сьогодні мені нема куди повернутись...», – поділилася Білик.

Нагадаємо, що виконавиця жила в одному з престижних котеджних містечок під Києвом, у селищі Березівка. Вартість нерухомості у цьому районі стартує від семи мільйонів гривень.

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Наразі Білик була змушена покинути будинок. Проте співачка продовжує допомагати українцям, а також бере участь у благодійних акціях на підтримку України.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Нагадаємо, взимку зірки зібрались на Новий рік у Ірини Білик і засвітили інтер'єри її маєтку.



