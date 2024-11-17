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Melovin влаштував черговий гей-маніфест. Співак звернувся зі сцени до коханого (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Melovin взяв участь у концерті пам’яті Миколи Мозгового і по-особливому виконав пісню «Кришталь горить» («Троянда-ружа»)

16 листопада у Національному палаці «Україна» відбулося триб’ют-шоу «Найкращі пісні Миколи Мозгового». На концерті прозвучали хіти  легендарного співака і композитора, який відійшов у вічність у 2010 році. Серед артистів, що взяли участь у концерті пам’яті, відзначився співак Melovin. Його проникливе виконання хіта «Кришталь горить» (більш відома в народі назва «Троянда-ружа») спровокувало овації.

Артист виконав шлягер наживо, акомпануючи собі на роялі.

При цьому Melovin виконав «Кришталь горить» у первинній версії, яку автори створювали для жінок-виконавиць. Автор тексту, поет Віктор Герасимов, писав свої вірші від імені жінки. А там слова звернені до коханого:

У час прощання, мій коханий
Візьми троянду-ружу,
Палає в небі зірка рання
Вогнем-вогнем останнім.

Кришталь горить крізь марах ночі,
Як сонячний розмай,
А серце вірити не хоче
В твоє прощай.

Саме так ці слова звучали у версії пісні, яку виконувала Народна артистка Ольга Макаренко, найвідоміша виконавиця цієї пісні.

Цікавий факт: коли цю пісню виконували артисти-чоловіки, то вони змінювали слова «у час прощання, мій коханий…» на «у час прощання-розставання». Зокрема саме такий текст з «прощанням-розставанням» використовував сам Мозговий, виконуючи пісню на свою музику. Проте Melovin став першим солоавком виконавцем, котрий не став змінювати слова. Співак звернувся до коханого.

І це виконання Меловіна було добре сприйняте глядачами Палацу «Україна».

Нагадаємо, український співак Melovin здійснив камінг-аут у 2021 році на сцені фестивалю Atlas Weekend. Під час виступу він поцілував спочатку жінку, а потім чоловіка, і оголосив, що є бісексуалом. Пізніше Melovin зізнався, що камінг-аут сприятливо позначився на його психологічному стані,  він став значно щасливішим.

На концерті 16 листопада суперхіти маестро Мозгового виконали три десятки відомих та молодих українських артистів у супроводі Заслуженого академічного оркестру Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.

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Теги: Україна Melovin співак відео

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