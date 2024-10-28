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Шестеро людей постраждало під час ударів РФ по Харкову в неділю ввечері

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Шестеро людей постраждало під час ударів РФ по Харкову в неділю ввечері
Росіяни знову обстріляли Харків
Фото: скриншот з відео

Ворог кожного дня обстрілює прикордонні регіони України

Росіяни обстріляли Харків ввечер в неділю, застосовуючи авіабомби. В кількох районах міста постраждали люди. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Три особи в Шевченківському районі, це чоловік 61 рік, жінка 75 років з діагнозами: поранення (вторинним знаряддям – склом) з пошкодженням правої кисті, госпіталізовані до медичного закладу та жінка 62 роки, діагноз: гостра реакція на стрес», – про це заявив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Також в обласній прокуратурі повідомили, що три особи в Салтівському районі, це чоловіки 65 років, 75 років та жінка 76 років. Діагнози: гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок обстрілу 22 вересня у Харкові кількість постраждалих від нічної атаки російських окупантів зросла до 21 людини. 

До слова, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.

Нагадаємо, російські агресори завдали удару керованою авіабомбою по приватному сектору в Київському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Телеграмі.

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Теги: Харків окупанти жінка чоловік місто Ігор Терехов ворог поранення відео діагноз стрес

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