Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі

Тим часом влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздки на матч

Президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати футбольний матч своєї національної збірної з командою Ізраїлю. Гра відбудеться під суворим наглядом поліціянтів після нападів на єврейських уболівальників в Амстердамі. Про це повідомило Le Monde.

В офісі Макрона зазначили, що глава держави бажає «продемонструвати повну підтримку збірній Франції, як він це робить у кожному матчі».

Також присутність Макрона повинна стати «посланням братерства та солідарності» після випадків антисемітизму, що сталися після матчу в Амстердамі 7 листопада, розповіли в оточенні французького президента.

Матч Ліги націй між Францією та Ізраїлем відбудеться 14 листопада на стадіоні «Стад де Франс», що у передмісті Парижу. Як припускає начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс, гра проходитиме в атмосфері «високого ризику».

За його словами, для безпеки залучать близько 4000 поліціянтів, які стежитимуть за правопорядком навколо стадіону, у громадському транспорті та по всій столиці Франції.

За інформацією видання, влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздки на матч. Рада національної безпеки країни заявила, що серед палестинців та прихильників Палестини поширились заклики завдавати шкоди ізраїльтянам і євреям під прикриттям протестів і демонстрацій, а також використати для цього спортивні заходи.

Попри це правий єврейський рух «Бейтар» оголосив, що проведе у Парижі перед футбольним матчем мітинг проти антисемітизму.

До слова, увечері 7 листопада після матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» та нідерландським «Аяксом» у Нідерландах сталися сутички між ізраїльськими вболівальниками та пропалестинськими активістами. На відео, що поширилися соцмережами, видно, як на ізраїльтян нападають і б’ють. П’ятьох постраждалих шпиталізували з травмами. Щоби припинити безлад, поліція залучила шість спецвзводів та 800 поліціянтів з усієї країни.

Правоохоронці затримали 63 людини, четверо з них станом на ранок 9 листопада все ще перебували у в’язниці.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США. Під час 25-хвилинної розмови, заявили в Єлисейському палаці, Макрон і Трамп висловили «бажання працювати для повернення миру і стабільності» в умовах «великих міжнародних криз, що тривають».