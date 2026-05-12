Народний артист Сергій Калантай розповів, чим Зеленський вразив його під час зйомок у кіно

Сергій Калантай висловився про роботу із Зеленським в одному кадрі

Народний артист Сергій Калантай знімався разом із Володимиром Зеленським у серіалі «Слуга народу», коли президент займався медійною діяльністю. Сергій Калантай розповів, якою була його робота на одному знімальному майданчику з Зеленським. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора Аліні Доротюк.

Сергій Калантай не мав близьких стосунків із Володимиром Зеленським, однак мав можливість спілкуватися з ним під час роботи. «Я знав Володимира Олександровича як актора, як колегу, як продюсера й колосального організатора», – сказав артист.

Сергій Калантай і Володимир Зеленський у серіалі «Слуга народу»

За словами актора, Володимир Зеленський під час їхньої спільної роботи на зйомках серіалу «Слуга народу» міг швидко вирішити організаційні проблеми. «Я був у захваті. Він міг за дві хвилини до важливої сцени розрулити організаційну ситуацію. Це мене просто вибило з ніг. Людина на два, три телефони розрулювала. Це мене підкорило», – сказав Калантай.

Володимир Зеленський у серіалі «Слуга народу»

Востаннє особисто актор бачився з Володимиром Зеленським, коли він вручав йому нагороду заслуженого артиста України. «У кіно самий головний важель – це очі. Я бачив очі цієї людини. Це не ті очі самовпевненого переможця, чи лідера «Кварталу 95». Це були очі втомленої людини. Там більше читалося про спокій. Це я прочитав більше, ніж радість, чи феєрверк», – додав актор.

