Анна Саліванчук розповіла, що робить, аби зберігати красу у 40 років

Українська акторка Анна Саліванчук розкрила секрети, які допомагають їй бути гарною та доглянутою. Про це пише «Главком» із посиланням на Радіо Люкс.

Анна Саліванчук зазначила, що краса потребує чимало грошей. Адже навіть збалансоване харчування, за словами зірки, коштує дорого, наприклад овочі та фрукти. «Щоб правильно харчуватись, це дорого, тому що овочі та фрукти – це дорого. Ну неможливо висидіти на гречці. Ти не будеш мати нормальну фігуру», – заявила актриса.

Також Анна Саліванчук згадала й про косметологічні та б’юті процедури, які додають зовнішньому вигляду доглянутості: «Манікюр, педикюр, зачіска, макіяж – це все дорого».

Акторка Анна Саліванчук розкрила секрети своєї краси фото: Іnstagram/salivanchuk.anna

Тож Саліванчук дивується заявам про те, що у 40 років можна підтримувати фігуру та бути привабливою лише завдяки займаючись спортом, водночас на інше все ж потрібні гроші.

«Коли кажуть, що ні, можна просто займатися спортом на вулиці... Так, спортом на вулиці можна займатися. А щоб одягнутись, нафарбуватись і мати гарний вигляд в 40, треба багато грошей», – пояснила зірка.

Нагадаємо, Катерина Осадча дала поради, як залишатися молодою без зайвих витрат. Однак жіноча аудиторія ведучої не погодилися з нею та розкритикувала її в соцмережі Тhreads. Зокрема, катерина Осадача опублікувала допис, де відреагувала на недавню заяву співачки Злати Огнєвіч, яка заявила, що їй та Тіні Кароль вдається зберігати молодість у 40 років через те, що вони мають багато грошей.

До слова, співачка Злата Огнєвіч висловилася про свою колегу Тіну Кароль, коментуючи її зовнішній вигляд. Під час інтерв’ю Злату Огнєвіч запитали про те, у чому криється секрет її зовнішності в 40 років. Разом із цим згадали і про вроду Тіну Кароль, яка з віком також виглядає все краще. На це питання Злата Огнєвіч дала відповідь за себе та Тіну Кароль та заявила, що вони мають достатньо грошей, щоб за собою доглядати та мати гарний вигляд.