Без дієт та уколів. 93-річна Джоан Коллінз розкрила секрет молодості

Юлія Відміцька
Джоан Коллінз у сукні від Stephane Rolland на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
фото: Getty Images
Джоан Коллінз розповіла про своє ставлення до сучасних тенденцій краси серед жінок

Зірка Голлівуду Джоан Коллінз, яка відома своєю видатною роллю у серіалі «Династія», розкрила секрети свого довголіття та молодості. Про це розповідає «Главком» із посиланням на інтерв’ю акторки виданню The Telegraph.

Джоан Коллінз цьогоріч відвідала Каннський кінофестиваль, де позувала перед камерами у яскравому образі. Поява 93-річної зірки на червоній доріжці стала приводом для обговорень та водночас захоплення серед шанувальників. Попри поважний вік, Джоан Коллінз слідкує за модою та має гарний вигляд, що відзначають її прихильники. За словами зірки, секрет її молодості полягає у турботі про себе, а не в «уколах краси».

Джоан Коллінз проти виснажливих дієт

На думку голлівудської акторки, виснажливі дієти – це не шлях до довголіття та гарної фігури. Найкраще підтримувати форму допомагають щоденні звички.

«Я просто вірю в здоровий спосіб життя. Я не їм шкідливу їжу, сплю по вісім годин і займаюся спортом. Усе дуже просто», – зауважила зірка. Також своєму гарному вигляду Джоан Коллінз завдячує генетиці. Вона розповіла, що ще з дитинства приймала вітамінні добавки, до чого її привчила мати.

Спорт – секрет довголіття

83-річна акторка чотири рази на тиждень займається фізичною активністю. За її словами, без спорту неможливо мати гарну фігуру. «Якщо ви почуваєтеся добре, ви і виглядаєте добре», – запевняє Коллінз.

Ментальне здоров’я

За словами зірки, секрет її довголіття пов’язаний з ментальним здоров'ям. Також вона подякувала своїм батькам за виховання, адже завдяки цьому вона ніколи не мала проблем із алкоголем та наркотиками. Тож найголовніше у її житті – це родина, друзі та чоловік Персі Гібсон, який молодший за акторку на 32 роки.

Джоан Коллінз спростувала чутки про пластичні операції та уколи краси

Як стверджує Джоан Коллінз, вона ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів чи косметологів. «Я не вірю в голки та подібні речі. Я ніколи не колола ботокс чи щось інше у своє обличчя», – заявила зірка. Також вона зізналась, що не розуміє сучасного тренду ін’єкцій та інших косметологічних послуг, якими користуються молоді жінки.

Нагадаємо, 93-річна британська акторка та продюсерка Джоан Коллінз вийшла на червону доріжку в ефектній білій сукні з воланами від французького модного дизайнера Stephane Rolland (Стефана Роллана). Сукня зірки мала об’ємний верх та витончений силует на стегнах, який звужувався до низу, переходячи у шлейф. Акценту образу Джоан Коллінз додали чорні рукавички та масивні срібні прикраси: кольє та сережки.

