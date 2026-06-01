Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ірина Білик стала хрещеною сина Аліни Гросу
фото: Аліна Гросу/Telegram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Журналістка звернулася до народної артистки з питанням: чим вона думала?

Народна артистка України Ірина Білик стала хрещеною матір’ю новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Однак радісна подія викликала бурхливе обговорення в мережі після того, як стало відомо, що обряд хрещення відбувся у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, а його проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями РНБО, повідомляє «Главком».

На те, що хрещення відбулося у Свято-Духівському кафедральному соборі звернула увагу журналістка Соня Кошкіна. Вона наголосила, що обряд проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями, та розкритикувала рішення публічних осіб проводити хрещення дитини за його участі.

Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик фото 1

«Ясно, дитина ні в чому не винна. Але питання для дорослих. Що має бути в голові у дорослих українців, які на пʼятий рік повномасштабного вторгнення хрестять дитину не просто у московського попа, а одного з головних провідників «руського міру»? Ірина Білик, у вас точно все окей з критичністю сприйняття дійсності?», – написала журналістка.

До слова, батьки Аліни Гросу – Михайло та Ганна – є відомими чернівецькими підприємцями, Ірина Білик міцно дружить і товаришує з їхньою родиною вже понад 25 років.

Митрополит Мелетій (справжнє ім'я Єгоренко Валентин Володимирович) – архієрей УПЦ московського патріархату, митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ МП. Громадянин Росії. 11 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти семи представників РПЦвУ включно з Єгоренком.

Допис журналістки спричинив жваве обговорення серед користувачів соцмереж.

Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик фото 2
Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик фото 3
Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик фото 4
Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик фото 5

Свято-Духівський кафедральний собор

Кафедральний собор Святого духа називають головним храмом Буковини. Він вміщує до 4 тис. парафіян. Рішенням зборів 16 лютого 2025 року Свято-Духівський собор разом із Свято-Миколаївським та Петро-Павлівським храмами перейшли до ПЦУ.

21 січня 2026 року Господарський суд Чернівецької області зобов’язав Управління Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ передати Свято-Духівський кафедральний собор та пов’язані з ним приміщення у користування Православній церкві України. Йдеться про сам собор, готель, котельню та дві вбиральні. Суд також зобов’язав УПЦ звільнити приміщення та підписати акт приймання-передачі.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Те, що роками існувало лише як жарт про «хрещену маму в шоу-бізнесі», перетворилося на справжнє духовне споріднення.

Як повідомлялося, Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року. Протягом усієї вагітності вона зберігала чимало таємниць – зокрема, спочатку приховувала від Білик навіть стать дитини. Причина виявилася кумедною: співачка наполягала, що народиться дівчинка і запевняла, що «ніколи не помиляється». Аліні було незручно зізнаватися, що передчуття цього разу підвело зіркову наставницю.

До слова, Гросу особу свого чоловіка тримає в таємниці від початку стосунків. Дитині батьки дали подвійне ім'я, обираючи його разом: Аліна пропонувала варіанти, чоловік відкидав ті, що не підходили.

Теги: Московська церква в Україні Ірина Білик Аліна Гросу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аліна Гросу розповіла про своє життя після народження сина
«Мама-іпохондрик». Аліна Гросу поділилася першими складнощами материнства
11 травня, 14:14
Джей Ді Венс неодноразово виступав на захист УПЦ МП
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні
18 травня, 08:14
Раніше Держетнополітики визнала УПЦ МП афілійованою із Російською православною церквою
Держетнополітики підтвердила висновок експертизи про зв’язок УПЦ з Московським патріархатом
19 травня, 10:52
Аліна Гросу з новонародженим сином
Аліна Гросу креативно розсекретила ім’я свого первістка
20 травня, 15:48
Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання
Навів «Іскандери» на Одесу. СБУ затримала клірика Московської церкви
27 травня, 10:35
Збори релігійної громади заплановані на суботу, 30 травня
Київщина: велика релігійна громада готується перейти до ПЦУ
29 травня, 19:02
Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Вчора, 23:20
Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували у стосунках у 2000-х роках
Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)
Сьогодні, 16:33
Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Вчора, 20:36

Шоу-біз

Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик
Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик
Без дієт та уколів. 93-річна Джоан Коллінз розкрила секрет молодості
Без дієт та уколів. 93-річна Джоан Коллінз розкрила секрет молодості
Вражений більше, ніж зрадою України. Режисер, який знімав кліпи для Повалій, висловився про співачку
Вражений більше, ніж зрадою України. Режисер, який знімав кліпи для Повалій, висловився про співачку
Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна
Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна
Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)
Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)
Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт
Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua