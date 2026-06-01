Христини первістка Аліни Гросу завершилися скандалом: в епіцентрі – Ірина Білик

Журналістка звернулася до народної артистки з питанням: чим вона думала?

Народна артистка України Ірина Білик стала хрещеною матір’ю новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Однак радісна подія викликала бурхливе обговорення в мережі після того, як стало відомо, що обряд хрещення відбувся у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, а його проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями РНБО, повідомляє «Главком».

На те, що хрещення відбулося у Свято-Духівському кафедральному соборі звернула увагу журналістка Соня Кошкіна. Вона наголосила, що обряд проводив митрополит Мелетій, який перебуває під санкціями, та розкритикувала рішення публічних осіб проводити хрещення дитини за його участі.

«Ясно, дитина ні в чому не винна. Але питання для дорослих. Що має бути в голові у дорослих українців, які на пʼятий рік повномасштабного вторгнення хрестять дитину не просто у московського попа, а одного з головних провідників «руського міру»? Ірина Білик, у вас точно все окей з критичністю сприйняття дійсності?», – написала журналістка.

До слова, батьки Аліни Гросу – Михайло та Ганна – є відомими чернівецькими підприємцями, Ірина Білик міцно дружить і товаришує з їхньою родиною вже понад 25 років.

Митрополит Мелетій (справжнє ім'я Єгоренко Валентин Володимирович) – архієрей УПЦ московського патріархату, митрополит Чернівецький і Буковинський УПЦ МП. Громадянин Росії. 11 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти семи представників РПЦвУ включно з Єгоренком.

Допис журналістки спричинив жваве обговорення серед користувачів соцмереж.

Свято-Духівський кафедральний собор

Кафедральний собор Святого духа називають головним храмом Буковини. Він вміщує до 4 тис. парафіян. Рішенням зборів 16 лютого 2025 року Свято-Духівський собор разом із Свято-Миколаївським та Петро-Павлівським храмами перейшли до ПЦУ.

21 січня 2026 року Господарський суд Чернівецької області зобов’язав Управління Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ передати Свято-Духівський кафедральний собор та пов’язані з ним приміщення у користування Православній церкві України. Йдеться про сам собор, готель, котельню та дві вбиральні. Суд також зобов’язав УПЦ звільнити приміщення та підписати акт приймання-передачі.

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Те, що роками існувало лише як жарт про «хрещену маму в шоу-бізнесі», перетворилося на справжнє духовне споріднення.

Як повідомлялося, Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року. Протягом усієї вагітності вона зберігала чимало таємниць – зокрема, спочатку приховувала від Білик навіть стать дитини. Причина виявилася кумедною: співачка наполягала, що народиться дівчинка і запевняла, що «ніколи не помиляється». Аліні було незручно зізнаватися, що передчуття цього разу підвело зіркову наставницю.

До слова, Гросу особу свого чоловіка тримає в таємниці від початку стосунків. Дитині батьки дали подвійне ім'я, обираючи його разом: Аліна пропонувала варіанти, чоловік відкидав ті, що не підходили.