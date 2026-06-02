Українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва (фото)

Ведучі Марія Єфросиніна та Леся Нікітюк показалися в укриттях із дітьми під час нічного обстрілу по Києву

Зірки показали, як провели ніч в укриттях

У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні, під прицілом опинилися різні міста, зокрема й столиця. Українські зірки, які мешкають у Києві, відреагували на обстріл, розповідає «Главком».

Леся Нікітюк

Леся Нікітюу із сином в укритті фото: скриншот Іnstagram

Телеведуча Леся Нікітюк під час нічного обстрілу перебувала в укритті із сином. Зірка поділилася фото, де вона сидить біля дитячого візка. Ведуча зранку опублікувала сторіс в Instagram та запитала українців, чи вийшли вони з укриттів.

Марія Єфросиніна

Марія Єфросиніна провела ніч в укритті із сином фото: скриншот Іnstagram

Марія Єфросиніна також провела ніч в укритті. Телеведуча показала, як вона із сином спить у метро. «Контрасти життя, яких ми не просили, страшно відкривати новини», – написала Єфросиніна.

Григорій Решетнік

Григорій Решетнік висловив співчуття постраждалим від обстрілу фото: скриншот Іnstagram

Телеведучий Григорій Решетнік також мешкає у Києві, шоумен зазначив, що ніч у столиці була гучною. Він висловив співчуття постраждалим від обстрілу.

«Було, як завжди, дуже гучно. Але, навіть після найтемнішої ночі, настає світанок. Вдячність нашим Силам Оборони. У складні часи ми живемо, проте маємо триматися, аби не впасти та вистояти. Щирі співчуття постраждалим» , – висловився ведучий.

Дружина Григорія Решетніка Христина висловилася про нічну атаку фото: скриншот Іnstagram

Також про ніч у Києві висловилася дружина Григорія Решетніка Христина. «Жахіття просто. Бажаю, аби на болотах теж чули такі звуки над головами», – написала Христина Решетнік у своєму блозі.

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч показав, як його діти сплять на підлозі в коридорі під час атаки по Києву фото: скриншот Іnstagram

Шоумен Анатолій Анатоліч показав, як пройшла ніч його родини під час масового обстрілу. Ведучий опублікував фото, де його діти сплять на підлозі в коридорі. «Котики сплять в коридорі. Сподіваюсь, ви в безпеці. В нас тут дуже гучно. Росіє, ненавиджу тебе. І здається ще сильніше. Хоча куди вже сильніше», – зазначив киянин.

Лілія Ребрик

Акторка Лілія Ребрик показала наслідки атаки на Київ. Зірка планувала фотосесію у студії, однак під час обстрілу у приміщенні вибило вікна. Телеведуча зробила репост сторіс зі сторінки власників студії із кадрами наслідків обстрілу. На відео можна побачити вибиті панорамні вікна, розкиданий реквізит та декорації.

Лілія Ребрик показала наслідки атаки на Київ у студії, де мала відбутися фотосесія фото: скриншот Іnstagram

«Сьогодні мала відбутись дуже ніжна зйомка з неймовірною родиною! З дуже гарними сукнями, квітами, метеликами… Але нічого! Відновимось!» – йдеться у сторіс.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва показалася після нічного обстрілу фото: скриншот Іnstagram

Співачка Надя Дорофєєва також провела ніч у столиці та поділилася фото. «Оце нічка. Київ…» – зазначила вона.

Євген Кот

Євген Кот відреагував на нічну атаку РФ фото: скриншот Іnstagram

Український хореограф Євген Кот теж відреагував на нічну атаку РФ. Під час обстрілу над будинком зірки неодноразово пролітали ворожі ракети: «Уже десяток прям над будинком пролетіли і всі десь поряд попали. Дім трусить. Щоб кожного з тих, хто віддає наказ і запускає це ла**о, таким же ла***м засипало!»

Дмитро Ступка

Дмитро Ступка, як його мама провела ніч у метро під час атаки РФ фото: скриншот Іnstagram

Актор Дмитро Ступка, який нині мешкає у США, показав, як ніч у столиці пройшла для його мами. Артист опублікував кадри з київського метро, де під час атаки перебувала його мама. На кадрах можна побачити багато людей, які спустили у метрополітен, аби перечекати масований обстріл.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.