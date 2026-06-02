Українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Ведучі Марія Єфросиніна та Леся Нікітюк показалися в укриттях із дітьми під час нічного обстрілу по Києву
Зірки показали, як провели ніч в укриттях

У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні, під прицілом опинилися різні міста, зокрема й столиця. Українські зірки, які мешкають у Києві, відреагували на обстріл, розповідає «Главком».

Леся Нікітюк

фото: скриншот Іnstagram

Телеведуча Леся Нікітюк під час нічного обстрілу перебувала в укритті із сином. Зірка поділилася фото, де вона сидить біля дитячого візка. Ведуча зранку опублікувала сторіс в Instagram та запитала українців, чи вийшли вони з укриттів.

Марія Єфросиніна

фото: скриншот Іnstagram

Марія Єфросиніна також провела ніч в укритті. Телеведуча показала, як вона із сином спить у метро. «Контрасти життя, яких ми не просили, страшно відкривати новини», – написала Єфросиніна.

Григорій Решетнік

фото: скриншот Іnstagram

Телеведучий Григорій Решетнік також мешкає у Києві, шоумен зазначив, що ніч у столиці була гучною. Він висловив співчуття постраждалим від обстрілу.

«Було, як завжди, дуже гучно. Але, навіть після найтемнішої ночі, настає світанок. Вдячність нашим Силам Оборони. У складні часи ми живемо, проте маємо триматися, аби не впасти та вистояти. Щирі співчуття постраждалим» , – висловився ведучий.

фото: скриншот Іnstagram

Також про ніч у Києві висловилася дружина Григорія Решетніка Христина. «Жахіття просто. Бажаю, аби на болотах теж чули такі звуки над головами», – написала Христина Решетнік у своєму блозі.

Анатолій Анатоліч

фото: скриншот Іnstagram

Шоумен Анатолій Анатоліч показав, як пройшла ніч його родини під час масового обстрілу. Ведучий опублікував фото, де його діти сплять на підлозі в коридорі. «Котики сплять в коридорі. Сподіваюсь, ви в безпеці. В нас тут дуже гучно. Росіє, ненавиджу тебе. І здається ще сильніше. Хоча куди вже сильніше», – зазначив киянин.

Лілія Ребрик

Акторка Лілія Ребрик показала наслідки атаки на Київ. Зірка планувала фотосесію у студії, однак під час обстрілу у приміщенні вибило вікна. Телеведуча зробила репост сторіс зі сторінки власників студії із кадрами наслідків обстрілу. На відео можна побачити вибиті панорамні вікна, розкиданий реквізит та декорації. 

фото: скриншот Іnstagram

«Сьогодні мала відбутись дуже ніжна зйомка з неймовірною родиною! З дуже гарними сукнями, квітами, метеликами… Але нічого! Відновимось!» – йдеться у сторіс.

Надя Дорофєєва

фото: скриншот Іnstagram

Співачка Надя Дорофєєва також провела ніч у столиці та поділилася фото. «Оце нічка. Київ…» – зазначила вона.

Євген Кот

фото: скриншот Іnstagram

Український хореограф Євген Кот теж відреагував на нічну атаку РФ. Під час обстрілу над будинком зірки неодноразово пролітали ворожі ракети: «Уже десяток прям над будинком пролетіли і всі десь поряд попали. Дім трусить. Щоб кожного з тих, хто віддає наказ і запускає це ла**о, таким же ла***м засипало!»

Дмитро Ступка 

фото: скриншот Іnstagram

Актор Дмитро Ступка, який нині мешкає у США, показав, як ніч у столиці пройшла для його мами. Артист опублікував кадри з київського метро, де під час атаки перебувала його мама. На кадрах можна побачити багато людей, які спустили у метрополітен, аби перечекати масований обстріл.

Як повідомляв «Главком», у ніч на 2 червня (з 18:00 1 червня), російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.  Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони.

Теги: Київ війна обстріл столиця шоубіз

