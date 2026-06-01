Вражений більше, ніж зрадою України. Режисер, який знімав кліпи для Повалій, висловився про співачку

Продюсер пояснив, які вчинки Повалій йому складно прийняти

Режисер Семен Горов, який свого часу співпрацював зі співачкою Таїсією Повалій та знімав кліпи на її пісні, висловився про нещодавну новину з життя артистки, яка його вразила. Про це пише «Главком» із посиланням на Оboz.ua.

Семен Горов згадав про інтерв'ю Таїсії Повалій, де вона заявила, що її єдиний син припинив із нею спілкуватися. Ця новина вразила режисера більше, ніж проросійська позиція співачки. «Дивився якесь її інтерв'ю нещодавно. Якщо вона вже пішла на те, щоб порвати з сином... Навіть не знаю, як це охарактеризувати: це вже якесь манкуртство», – вважає продюсер.

За словами Семена Горова, він й раніше знав про політичні погляди співачки. Горов згадав період, коли Таїсія Повалій входила до «Партії регіонів» та була соратницею експерзидента втікача Віктора Януковича. Співачка у 2012 році була обрана народною депутаткою України 7-го скликання від «Партії регіонів».

«Знаєте, я не люблю когось засуджувати, але деякі речі мені важко зрозуміти. Таїсію Повалій я справді знав особисто, працював із нею. Вона й тоді не приховувала своїх політичних поглядів – була довіреною особою Януковича, підтримувала його. Але тоді це все ж сприймалося як частина демократії: людина має право на свої переконання», – пояснив режисер.

Продюсер зізнався, що він й досі не може зрозуміти вчинків та позиції Повалій. «Але коли після всього, що сталося, ти починаєш говорити речі проти власної країни, проти людей, які тут живуть і гинуть, цього не можу зрозуміти. Намагався якось для себе пояснити, знайти виправдання, але не зміг», – висловився він.

Як відомо, Семен Горов знімав низку кліпів на пісні Таїсії Повалій, наприклад, до треку «Йди». Також у мережі згадується, що Семен Горов брав участь у створенні кліпів артистки до пісень «Чарівна скрипка», «Відпусти мене», «Буде так», «Календар кохання» та інші.

Нагадаємо, Вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України.

Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. За даними слідства, співачка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так звану «спеціальну військову операцію», виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.