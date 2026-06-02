Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову

Юлія Відміцька
Сніжана Єгорова біля статуї Йосипа Сталіна
фото: Снежная Лавина/Telegram
Сніжана Єгорова виїхала до Туреччини у 2021 році

Колишня українська ведуча та акторка Сніжана Єгорова, яка стала на бік Росії на початку повномасштабного вторгнення, нині продовжує підтримувати країну-агресорку. Що відомо про нинішнє життя Сніжани Єгорової та її позицію у кривавій війні Росії проти України, розповідає «Главком».

Біографія 

Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову фото 1
фото з відкритих джерел

Сніжана Єгорова народилася у Новій Каховці, що у Херсонській області. У столиці ведуча закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1992 до 2001 року Єгорова працювала акторкою. У 1994–1999 роках вела хіт-парад «Хмарочос» на ICTV. Також була ведучою проєктів «Сніданок з 1+1», «Підйом», «Народна зірка» та інших шоу українських телеканалів. У 2006 році брала участь у проєктах «Танці з зірками» і «Нас поміняли тілами».

Сніжана Єгорова є багатодітною матір’ю. У шлюбі з режисером Семеном Єгоровим у неї народилися дві доньки Анастасія та Олександра. У другому шлюбі з актором Антіном Мухарським Єгорова народила дітей Андрія, Орину та Івана.

Позиція Сніжани Єгорової стосовно війни РФ в Україні

Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову фото 2
фото: скриншот із соцмереж

У 2021 році скандальна телеведуча виїхала разом із молодшими дітьми за кордон. Було відомо, що вона мешкала у Туреччині. Перед початком повномасштабного вторгнення Сніжана Єгорова опублікувала допис, де підтримала Путіна. Також зірка називала російського диктатора «героєм нашого часу», коли він визнав так звані «ЛДНР».

«Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб у пекло перетворився ваш будинок!!!», – зазначила у дописі Єгорова.

Згодом ведуча вибачилася за свої слова та пояснила свою підтримку Росії та Путіна впливом російської пропаганди.

Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову фото 3
фото: скриншот Снежана Егорова/Telegram

«Я всі роки велася на російську інформацію. Піддавалася російській дезінформації. Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою та глухою! Вибачте за те, що була поплічницею вбивств, хаосу та паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом», – писала Єгорова.

Що зараз транслює Сніжана Єгорова

Єгорова на тлі портрета Йосипа Сталіна
фото: Снежная Лавина/Telegram

Однак після цього Сніжана Єгорова продовжила поширювати російську пропаганду. У своєму Telegram-каналі та на YouTube телеведуча вела етери, де висловлювала думки про війну, політику тощо.

Сьогодні у своєму каналі Єгорова виставляє неоднозначні відео та фрагменти з етерів, критикує нинішню владу України та насміхається над новинами про країну, висвітлюючи все у негативному та пропагандистському контексті.

Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову фото 4
фото: Снежная Лавина/Telegram

9 травня 2026 року Сніжана Єгорова з’явилася у пілотці із червоною зіркою та прославила Сталіна, назвавши його «великим лідером» та подякувала йому за перемогу. Окремо вона поділилася низкою фото з музею, де позувала біля статуї Сталіна. На одному з кадрів ведуча навіть обійняла монумент.

Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову фото 5
фото: Снежная Лавина/Telegram

Стосунки із родиною

У 2022 році донька Сніжани Єгорової Стася Ровінська заявила, що їй прикро за слова своєї матері. Тоді Ровінська заявила, що вже близько року не спілкується з матір’ю.

Хвалить Сталіна, живе в Туреччині. Що відомо про ексведучу Єгорову фото 6
фото: скриншот із соцмереж

«Я не можу і не повинна відповідати за слова і вчинки моєї мами, я сама мама трьох дітей і намагаюсь своє життя жити так, аби їм ніколи не було за мене соромно і вони не були заручниками моїх егоїстичних вчинків», – писала зірка.

Перший чоловік Сніжани Єгорової, режисер Семен Горов, також не підтримує зв'язок з ексобраницею. Водночас акторка не полишає надії отримати відповідь від колишнього. За словами режисера, ці повідомлення містять неприємний для нього контекст. «Ні, ми не спілкуємося. Іноді вона може написати мені якісь неприємні речі. Я блокую – з’являються якісь інші способи написати. Але я в це вже не занурююся», – пояснив Горов в інтерв'ю Оboz.ua.

На думку режисера, така поведінка Сніжани Єгорової пов'язана з тим, що він іноді згадує про неї в інтерв'ю. «Думаю, здебільшого реакція на мої інтерв’ю. Бо я сам, чесно кажучи, ніколи не говорю про неї якихось жорстких речей. Але журналісти часто інтерпретують слова по-своєму. Наприклад, я кажу: «Ми не спілкуємося». А потім виходить заголовок на кшталт: «Семен Горов не спілкується зі зрадницею». Вона це бачить, її це, мабуть, тригерить – і вона мені пише щось там. Але я намагаюся не читати й не реагувати. В кожного з нас давно інше життя», – пояснив продюсер.

До слова, українська телеведуча та акторка Анастасія Ровінська (Стася), старша донька Сніжани Єгорової, розлучається з чоловіком режисером Ярославом Ровінським після 13 років шлюбу. 

